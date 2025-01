DIA DE PRAIA

Ivete Sangalo aproveita verão e surfa com filho Marcelo na Praia do Forte

Cantora tem aproveitado as férias em sua terra com a família

Hoje foi dia de jogar sol na pele! Ivete Sangalo curtiu o dia de sol na Praia do Forte, litoral norte da Bahia, ao lado do filho Marcelo, de 15 anos, e de Davi Lucca, jovem atleta do Instituto Ivete Sangalo. A cantora compartilhou fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (08).

Ivete tem aproveitado os dias de folga na região e, recentemente, surpreendeu fãs ao soltar a voz em um barzinho local enquanto estava com amigos e familiares. Além disso, no último domingo (5), ela foi uma das convidadas do Ensaio da Timbalada, no Candyall Guetho Square.