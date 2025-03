CRIA DA IVETE

Marcelo Sangalo ganha homenagens de fãs no circuito Barra-Ondina

Adolescente já trabalha como músico e faz sucesso

O termo 'Cria da Ivete' nunca foi tão bem aplicado. Com sangue de artista, Marcelo Sangalo Cady, filho mais velho de Ivete e Daniel Cady, acompanhou a mãe em seu bloco no Carnaval de Salvador. O adolescente foi ovacionado pelos foliões e recebeu homenagens pelo caminho, como faixas e gritos de 'eu te amo' dos fãs.>

Marcelinho, como carinhosamente é chamado, já se apresentou com a cantora outras vezes. Desde pequeno ele curte subir no palco e se diverte tocando com a mãe.>