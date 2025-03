CURTINDO A FOLIA

‘Quem não tá preparado, passa mal’, diz Marcelo Sangalo sobre maratona de shows no Carnaval

Jovem músico falou da necessidade de preparo para aguentar o ritmo

O Carnaval de Salvador é uma verdadeira maratona de energia e resistência, e quem já está vivendo isso na prática é Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo com Daniel Cady. >

Apesar do desafio, ele destacou o lado mais gratificante da festa. “É muito massa ver a galera dançando, sentir a energia que toma conta da cidade todos os dias, seja aqui no Barra-Ondina, no Campo Grande ou em qualquer canto da Bahia”, afirmou.>