Com quem Ivan deve ficar no final de 'Vale Tudo'? VOTE!

Mocinho está com o coração dividido

Os fãs do remake de Vale Tudo está dividido quando o assunto é a vida amorosa de Ivan Meireles (Renato Góes). Após viver momentos de amor com Raquel (Taís Araújo), com quem chegou a morar junto, e depois engatar um relacionamento e casar com Heleninha (Paolla Oliveira), o personagem parece mais perdido do que nunca. Para muitos telespectadores, a cozinheira representa o amor verdadeiro e a redenção, enquanto a ricaça simboliza um novo começo com alguém firme e determinado. E você, com quem Ivan deve ficar no final da novela? Vote na enquete e diga sua opinião! >