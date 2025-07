NA BOCA DO POVO

'Vale Tudo' vira piada no Reclame Aqui: 'Ofende a inteligência do público'

Telespectador crítica adaptação de Manuela Dias como “caricatura frouxa”; Globo responde e audiência segue em queda

Um telespectador de Fortaleza recorreu ao site Reclame Aqui para expressar sua insatisfação com o remake da novela “Vale Tudo” da TV Globo, adaptada por Manuela Dias. A reclamação, registrada no final de junho, foi publicada sob o título "Remake de 'Vale Tudo' ofende a inteligência do público". O autor descreveu a adaptação como uma "caricatura frouxa" da obra original e acusou a nova versão de substituir a profundidade dramática por um “exercício de wokenismo vazio” e panfletário. >