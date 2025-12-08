Acesse sua conta
Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Vários baianos e turistas procuraram o Porto da Barra neste fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 23:14

Carla Perez e Xanddy no Porto da Barra
Carla Perez e Xanddy no Porto da Barra Crédito: Reprodução | Instagram

Carla Perez e Xanddy Harmonia aproveitaram o domingo de sol (7), durante um passeio de lancha no Porto da Barra, em Salvador. A dançarina compartilhou registros do momento nas redes sociais.

“Com a tampa da minha panela”, brincou na legenda. O casal esteve acompanhado de amigos próximos, entre eles Yago Mesquita, produtor e parceiro de longa data da família, Neto Lima, além da filha Camilly Victoria, que mora nos Estados Unidos, onde segue carreira artística, mas está na capital baiana passando alguns dias com os pais.

O momento de descontração marca mais um registro carinhoso recente entre os dois. No pré-Caju, em novembro, Xanddy publicou uma homenagem pelos 48 anos de Carla, destacando a felicidade da esposa: “Nada me emociona mais do que te ver feliz… Te amo, te amo, te amo!”, escreveu.

Tags:

Carla Perez E Xanddy Carla Perez Xanddy Harmonia

