Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio

Mãe e filho aparecem em clima de descontração enquanto fazem os exercícios

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:49

Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio Crédito: Reprodução

A dançarina Carla Perez teve a companhia pra lá de especial do filho caçula, Victor Alexandre, durante seu treino na academia. Nos registros compartilhados através das redes sociais, mãe e filho aparecem em clima de descontração e esbanjando energia enquanto fazem os exercícios.

“Hoje foi treino de pernas com minha aluna super dedicada. Energia lá em cima e foco total!”, escreveu o jovem, que estuda Cinesiologia e Nutrição nos Estados Unidos e planeja ter sua própria rede de academias e de acessórios fitness.

Em preparação para participar do seu primeiro campeonato de fisiculturismo, que acontece no dia 1º de novembro, Victor comentou, em recente entrevista a Quem, sobre como o seu foco nos treinos tem influenciado toda a família.

“Consigo perceber que minha mãe, principalmente, está bem mais dedicada às atividades físicas. Tem vezes que ela me liga e diz: ‘filho, tem oito dias consecutivos que vou à academia’. Eu também consigo ver muitas mudanças nela. Minha irmã também está bem focada, e ela não gostava de academia, ela também está bem focada na alimentação. Vejo impacto não só minha família, mas na família da minha noiva. Minha sogra, meu cunhado, meus tios. Todos estão focados.”, contou.

Com 22 anos e 400 mil seguidores no Instagram, o jovem também abriu o jogo sobre como encontrou seu próprio caminho na carreira. “Me encontrei de verdade quando percebi que meu trabalho impactava a vida das pessoas, principalmente aquelas que sofriam de dores crônicas. Uma pessoa chegou a me dizer: ‘Você mudou minha vida’. Quero inspirar e ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos”, destacou.

Leia mais no Alô Alô Bahia

