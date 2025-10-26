ASTROLOGIA

A semana que muda tudo: reviravoltas e respostas chegam entre 27 de outubro e 2 de novembro

É tempo de descobrir quem está pronto para seguir em frente e quem ainda precisa deixar algo ir

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:00

A semana entre os dias 26 de outubro e 2 de novembro chega como um sopro de ar fresco. É tempo de recuperar o ânimo, enxergar possibilidades e voltar a acreditar nos próprios planos. As conversas fluem com mais naturalidade, o medo dá lugar à curiosidade e os caminhos que pareciam travados voltam a se abrir. Cada signo recebe agora uma dose extra de clareza e o convite para viver essa nova fase com otimismo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

O foco se volta para a organização da rotina e do trabalho. Você percebe que pode conquistar muito mais quando aprende a equilibrar ação e descanso. Relações e parcerias ganham destaque: compartilhar tempo e ideias será mais produtivo do que tentar fazer tudo sozinha.

Dica cósmica: Ajuste seus horários com mais realismo - produtividade também é saber parar.

Touro:

O aprendizado é o tema da semana. Você se sente mais aberta a explorar novos interesses, trocar experiências e expandir seus horizontes. Profissionalmente, o período favorece planos de longo prazo e o reconhecimento por esforços recentes. No fim da semana, o clima fica mais leve e inspirador.

Dica cósmica: Encare cada conversa como uma oportunidade de aprender algo novo.

Gêmeos:

Chegou a hora de se concentrar em um projeto de cada vez. Essa nova energia te ajuda a desacelerar a mente e colocar ideias em prática. Mudanças internas se consolidam, e o sentimento é de amadurecimento. A semana termina com mais confiança e equilíbrio emocional.

Dica cósmica: Elimine distrações, a clareza virá do foco.

Câncer:

Relacionamentos ganham importância, tanto pessoais quanto profissionais. Há mais harmonia nas trocas e compreensão nas palavras. O fim da semana favorece momentos de descanso e conexão emocional com quem você ama.

Dica cósmica: Reforce os laços com quem te traz calma - não é hora de insistir em desgastes.

Leão:

O clima da semana reacende a vontade de agir e recomeçar. Projetos parados voltam a andar, e você sente orgulho do que construiu até aqui. A energia é de expansão e autoconfiança, mas sem exageros: avance com planejamento.

Dica cósmica: Escreva o que deseja iniciar, clareza escrita vira direção real.

Virgem:

Romance, leveza e reencontros estão em destaque. A semana favorece tanto o amor quanto as parcerias profissionais. Você sente mais disposição para dialogar e resolver o que antes parecia travado. Há também espaço para reorganizar a rotina de forma mais prática e prazerosa.

Dica cósmica: Priorize o que traz harmonia, mesmo que isso signifique mudar a agenda.

Libra:

Você retoma o controle do seu tempo e começa a sentir mais equilíbrio entre as obrigações e os momentos de prazer. Novas conexões surgem, e a socialização vem com naturalidade. O período também inspira criatividade e vontade de cuidar do lar.

Dica cósmica: Cultive ambientes leves, eles espelham seu estado interior.

Escorpião:

A semana promete movimento e produtividade. Ideias amadurecem e começam a se transformar em resultados. A energia favorece o trabalho em equipe e o apoio mútuo. No fim da semana, o impulso criativo ganha força e te aproxima de algo que realmente te motiva.

Dica cósmica: Não tenha medo de pedir ajuda, colaboração é força.

Sagitário:

A energia da semana reacende seu entusiasmo natural. Você se sente mais comunicativa, inspirada e pronta para mostrar ao mundo o que sabe fazer. Novos projetos podem nascer de conversas espontâneas. Aproveite para planejar com sabedoria e cuidar de si com mais atenção.

Dica cósmica: Evite prometer demais - escolha o que realmente pode entregar.

Capricórnio:

A autoconfiança cresce e as pessoas começam a notar seu esforço. É uma boa fase para organizar finanças, rever prioridades e eliminar excessos. O fim da semana traz momentos de introspecção que ajudam a clarear ideias e definir o próximo passo.

Dica cósmica: Valorize o silêncio, ele te mostrará o que ainda precisa ser ajustado.

Aquário:

A semana começa pedindo calma e termina com expansão. Aos poucos, você entende onde deve investir energia e onde é melhor soltar o controle. É um bom momento para conversar, propor ideias e reforçar sua voz em grupos.

Dica cósmica: Faça uma pausa antes de decidir. O tempo certo sempre revela o caminho certo.

Peixes:

O período traz mais foco e disciplina. Você percebe com clareza o que merece sua energia e o que precisa ser deixado para trás. A confiança aumenta, e o fim da semana chega com sensação de alívio e recomeço.