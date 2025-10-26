O ‘último grande solteiro do Rio de Janeiro’ se casa em cerimônia de luxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:24
Considerado o “último grande solteiro do Rio”, o empresário Mário Bulhões, de 40 anos, se casou com a estilista Bertha Bulhões na tarde de sábado. A celebração de luxo aconteceu em uma mansão no Alto da Boa Vista, com uma bela vista da cidade. Da mesa, onde foi servido o jantar no início da noite, era possível avistar a Pedra da Gávea, por exemplo.
Com mais de 200 convidados, o casamento reuniu empresário e representantes da alta sociedade do Rio, São Paulo e de Curitiba, cidade natal da noiva. “Para todo sempre”, escreveu Bertha, que vestiu a estilista Martha Medeiros, ao postar registro do casório.
Mário Bulhões, o último solteiro do Rio de Janeiro
Mário Bulhões, herdeiro de uma tradicional família do Direito, foi namorado de Isis Valverde em 2009. Eles ficaram oito meses juntos. Em seguida, o empresário viveu um relacionamento de um ano com a também atriz Milena Toscano.
Em 2015, Mário ganhou um perfil em O GLOBO: “um empresário de olho no trono do rei da noite”. Na época, ele já frequentava o noticiário como um dos “bons partidos” da cidade e estava prestes a abrir uma casa noturna em Búzios. Com Thor Batista, filho de Eike, chegou a ser sócio em uma boate.