O ‘último grande solteiro do Rio de Janeiro’ se casa em cerimônia de luxo

Mário Bulhões, herdeiro de uma tradicional família do Direito, foi namorado de Isis Valverde

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 18:24

Mário Bulhões se casou com a estilista Bertha Bulhões

Considerado o “último grande solteiro do Rio”, o empresário Mário Bulhões, de 40 anos, se casou com a estilista Bertha Bulhões na tarde de sábado. A celebração de luxo aconteceu em uma mansão no Alto da Boa Vista, com uma bela vista da cidade. Da mesa, onde foi servido o jantar no início da noite, era possível avistar a Pedra da Gávea, por exemplo.

Com mais de 200 convidados, o casamento reuniu empresário e representantes da alta sociedade do Rio, São Paulo e de Curitiba, cidade natal da noiva. “Para todo sempre”, escreveu Bertha, que vestiu a estilista Martha Medeiros, ao postar registro do casório.

Mário Bulhões, herdeiro de uma tradicional família do Direito, foi namorado de Isis Valverde em 2009. Eles ficaram oito meses juntos. Em seguida, o empresário viveu um relacionamento de um ano com a também atriz Milena Toscano.