Dado Dolabella se pronuncia após acidente de trânsito e suposta embriaguez: 'A verdade vai aparecer'

Ator negou ter fugido do local e disse que estava acompanhado da filha, Ana Flor, de 14 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 09:22

Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações Crédito: Reprodução/Record

Dado Dolabella usou as redes sociais para se pronunciar sobre o acidente de trânsito que se envolveu na madrugada do último sábado (20), em São Paulo. Ele teria batido seu carro contra o veículo de um motorista de aplicativo e fugido logo em seguida. Segundo a vítima, o ator tinha 'aparência de estar embriagado'.

No vídeo publicado no Instagram, o artista falou que as acusações contra ele não são verdadeiras, e disse que não fugiu do local. Também relatou que estava acompanhado da filha, Ana Flor, de 14 anos, no momento do acidente, e afirmou que deixou o local para proteger a menor de uma possível confusão.

"Eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem, que tão dizendo que eu fugi e isso não é verdade", iniciou Dado. "Eu estava saindo do drive-thru, não tinha nem acessado a via ainda, quando o outro carro veio e bateu no meu carro", continuou.

Ele alegou que o motorista do veículo estava alterado. "O carro que veio tinha um insulfilm tão escuro que não dava pra ver nada. Então, provavelmente por causa desse insulfilm ele não me viu. Bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto", acrescentou.

"Eu pedi pra ele abaixar o tom de voz pra conversar numa boa, ele continuou alterado, gritando, queria chamar a atenção dos outros na rua. Eu estava com a minha filha pequena, adolescente, no carro comigo e ela ficou muito assustada com tudo aquilo", continuou o artista.

Dado Dolabella afirmou que deixou o local para proteger a filha. "E aí, pra proteger ela, com a situação que ficou ali totalmente, né, insegura, não dava pra saber o que que ia ser a ação do rapaz alterado ali no momento… eu peguei e fui embora fazer o B.O. [boletim de ocorrência] de acidente. Mas graças a Deus no local tem câmeras e a verdade vai aparecer".

De acordo com o condutor do outro carro, identificado como Jurandir João de Brito, de 60 anos, o acidente aconteceu por volta das 0h40, na avenida Doutor Ricardo Jafet, no Ipiranga. O homem, que é motorista de aplicativo, falou que trafegava pela via quando o carro de Dado, que saia do drive-thru do Burger King, teria invadido seu caminho. As informações são do portal LeoDias.

