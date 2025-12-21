Áries, Libra, Escorpião e Peixes atraem bênçãos do universo hoje (21 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:00
Este domingo, dia 21 de dezembro, traz um tipo de bênção silenciosa, mas profunda. O dia revela onde cada um vinha se limitando e convida a fazer escolhas mais alinhadas com quem se é hoje. Para quatro signos, o maior presente é interno: menos conflito, mais clareza e a sensação de que o futuro pode ser reescrito com mais confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Hoje é dia de recuperar a autoconfiança e assumir um papel que antes parecia grande demais. Você percebe que sempre teve força para lidar com desafios e que não precisa mais da aprovação de ninguém para seguir o que faz sentido. Uma antiga regra interna perde o poder sobre você.
Dica cósmica: Confie no seu impulso inicial, ele está mais maduro do que você imagina.
Libra: Hoje é dia de curar padrões nos relacionamentos e encarar conversas que antes pareciam impossíveis. O medo deixa de comandar suas decisões e você passa a escolher vínculos que nutrem, em vez de desgastar. Há mais segurança emocional para seguir em frente.
Dica cósmica: Relações leves também podem ser profundas.
Escorpião: Hoje é dia de simplificar a rotina e aliviar responsabilidades que não são suas. Uma solução prática surge e muda sua relação com o trabalho e as obrigações diárias. Você retoma o controle do próprio tempo e percebe que não precisa carregar tudo sozinho.
Dica cósmica: Nem tudo precisa ser difícil para ser importante.
Peixes: Hoje é dia de rever sua relação com valor pessoal e segurança material. Um alívio chega e muda sua forma de enxergar o futuro. Você passa a confiar mais na própria capacidade de se sustentar e prosperar, sem culpa ou medo.
Dica cósmica: Seu valor não está ligado ao quanto você sofre.
