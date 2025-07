ROMANCE

Xanddy e Carla Perez curtem férias românticas na Itália; veja fotos

Após show em Milão, casal compartilha momentos de lazer em paisagens bucólicas e recebe elogios de Ivete Sangalo

Xanddy e Carla Perez estão aproveitando dias de descanso na Itália e encantaram os fãs com uma série de fotos românticas publicadas nas redes sociais. O casal compartilhou os registros após uma apresentação do cantor no festival EuroFollia 2025, realizado em Milão, e seguiu para um tour por locais de paisagens naturais e clima acolhedor. >