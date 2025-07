OSTENTAÇÃO

Casamento milionário de Éder Militão pode pesar contra jogador em disputa de pensão da filha

Zagueiro do Real Madrid gastou R$ 2 milhões em cerimônia com Gusttavo Lima enquanto tenta reduzir valor pago à filha

Heider Sacramento

Publicado em 18 de julho de 2025 às 07:26

Eder Militão e Tainá Castro Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação

O luxuoso casamento do jogador Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, com a influenciadora Tainá Castro, marcado para esta sexta-feira (18), pode ter impacto direto na batalha judicial que o atleta trava para reduzir a pensão da filha Cecília, fruto de seu antigo relacionamento com Karoline Lima. Segundo a revista Quem, a cerimônia custará cerca de R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão apenas para o cachê do cantor Gusttavo Lima. >

A ostentação do evento gerou críticas nas redes sociais e pode influenciar o entendimento da Justiça sobre a real condição financeira do atleta. Especialistas apontam que, ao gastar valores tão elevados com uma cerimônia luxuosa, o jogador demonstra ter recursos suficientes, o que pode enfraquecer seu pedido de redução da pensão. A Justiça costuma considerar incompatível que alguém alegue dificuldade financeira enquanto mantém um padrão de vida de alto custo.>

Além disso, decisões judiciais nesse tipo de processo levam em conta se houve mudança significativa e duradoura na situação financeira de quem paga a pensão, como perda de emprego ou queda comprovada na renda. Quando isso não ocorre, pedidos de revisão costumam ser negados. Ainda segundo especialistas, filhos de pessoas com alto poder aquisitivo têm direito a manter um padrão de vida proporcional à realidade financeira do responsável.>

