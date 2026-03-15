NÃO FOI DESSA VEZ...

Brasil fica sem Oscar de Melhor Direção de Elenco com 'O Agente Secreto'

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:05

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

A noite deste domingo (15) reservava uma expectativa especial para o cinema brasileiro. Pela primeira vez em 98 anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou o Oscar de Melhor Direção de Elenco, e o Brasil estava no páreo com o trabalho de Gabriel Domingues em 'O Agente Secreto'. No entanto, a estatueta acabou indo para Uma Batalha Após a Outra, que confirmou o favoritismo da temporada.

A disputa era de alta, além do longa de Kleber Mendonça Filho, concorriam nomes pesados da indústria: a favorita Francine Maisler (por Pecadores), Cassandra Kulukundis (Uma Batalha Após a Outra), Jennifer Venditti (Marty Supreme) e a veterana Nina Gold (Hamnet).

O Agente Secreto 1 de 19

A derrota não apaga o feito histórico de Gabriel Domingues. O trabalho em 'O Agente Secreto' foi aclamado internacionalmente por sua capacidade de equilibrar o peso dramático de Wagner Moura com um elenco de apoio que trouxe um realismo cru e visceral à produção.

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