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Brasil fica sem Oscar de Melhor Direção de Elenco com 'O Agente Secreto'

Produção de Kleber Mendonça Filho era uma das favoritas, mas a estatueta ficou com outro concorrente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:05

“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Internacional
“O Agente Secreto” leva o cinema brasileiro ao Oscar com indicação a Melhor Filme Crédito: Divulgação/Vitrine Filmes

A noite deste domingo (15) reservava uma expectativa especial para o cinema brasileiro. Pela primeira vez em 98 anos, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou o Oscar de Melhor Direção de Elenco, e o Brasil estava no páreo com o trabalho de Gabriel Domingues em 'O Agente Secreto'. No entanto, a estatueta acabou indo para Uma Batalha Após a Outra, que confirmou o favoritismo da temporada.

A disputa era de alta, além do longa de Kleber Mendonça Filho, concorriam nomes pesados da indústria: a favorita Francine Maisler (por Pecadores), Cassandra Kulukundis (Uma Batalha Após a Outra), Jennifer Venditti (Marty Supreme) e a veterana Nina Gold (Hamnet).

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
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Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

A derrota não apaga o feito histórico de Gabriel Domingues. O trabalho em 'O Agente Secreto' foi aclamado internacionalmente por sua capacidade de equilibrar o peso dramático de Wagner Moura com um elenco de apoio que trouxe um realismo cru e visceral à produção.

Indicados a Melhor Direção de Elenco no Oscar 2026

  1. Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra)
  2. Ryan Coogler, por Sinners (Pecadores)
  3. Chloé Zhao, por Hamnet
  4. Josh Safdie, por Marty Supreme
  5. Joachim Trier, por Sentimental Value (Valor Sentimental)

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Tags:

Cinema O Agente Secreto Wagner Moura Kleber Mendonça Filho Oscar 2026

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