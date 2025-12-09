ASTROLOGIA

Universo envia alívio e clareza nesta terça (9 de dezembro) e 5 signos sentem a cura emocional com mais força

O dia favorece pausas, limites e práticas que fortalecem a saúde mental

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:17

Nem todo dia exige pressa. Nesta terça, 9 de dezembro, o céu favorece exatamente o contrário: desacelerar com propósito, observar as emoções e criar pequenas atitudes de autocuidado que mudam o rumo do dia.

Alguns signos, especialmente os mais sensíveis, sentirão essa energia como um alívio. Outros, perceberão que desacelerar também é uma forma poderosa de avançar.

Áries

Movimente o corpo, isso organiza a mente.

Touro

Hoje, a estabilidade emocional vem do simples. Natureza, rotina e pequenas pausas.

Gêmeos

Silencie antes de falar. Sua mente agradece.

Câncer

Escreva o que sente. Terapêutico e transformador.

Leão

Reconhecer quem te apoia fortalece você também.

Virgem

Controle a autocrítica. Defina limite para revisões.

Libra

Respiração consciente muda seu humor hoje.

Escorpião

Fale com alguém de confiança. Alívio imediato.

Sagitário

Uma caminhada resolve mais do que você imagina.

Capricórnio

Sono é prioridade, reorganize a agenda.

Aquário

Desconectar redes libera criatividade e calma.

Peixes

Silêncio e sensibilidade: seus maiores aliados hoje.