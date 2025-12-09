Universo envia alívio e clareza nesta terça (9 de dezembro) e 5 signos sentem a cura emocional com mais força

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:17
Nem todo dia exige pressa. Nesta terça, 9 de dezembro, o céu favorece exatamente o contrário: desacelerar com propósito, observar as emoções e criar pequenas atitudes de autocuidado que mudam o rumo do dia.
Alguns signos, especialmente os mais sensíveis, sentirão essa energia como um alívio. Outros, perceberão que desacelerar também é uma forma poderosa de avançar.
Movimente o corpo, isso organiza a mente.
Hoje, a estabilidade emocional vem do simples. Natureza, rotina e pequenas pausas.
Silencie antes de falar. Sua mente agradece.
Escreva o que sente. Terapêutico e transformador.
Reconhecer quem te apoia fortalece você também.
Controle a autocrítica. Defina limite para revisões.
Respiração consciente muda seu humor hoje.
Fale com alguém de confiança. Alívio imediato.
Uma caminhada resolve mais do que você imagina.
Sono é prioridade, reorganize a agenda.
Desconectar redes libera criatividade e calma.
Silêncio e sensibilidade: seus maiores aliados hoje.
A energia do dia protege quem escolhe cuidar do emocional antes de tudo.