Hoje (9 de dezembro) exige escolhas claras: 6 signos enfrentam decisões que podem mudar o mês

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:55
Se ontem era dia de observar, hoje é dia de agir. A terça-feira (09) coloca foco na tomada de decisões, algumas simples, outras essenciais. O céu pede lucidez, critério e estratégia.
Não é sobre radicalizar, e sim sobre escolher com consciência.
Escolha uma única tarefa prioritária. Não disperse.
Hora de eliminar um gasto que te incomoda há dias.
Não responda por impulso. Releia antes.
Resolva uma pendência doméstica ou emocional. Tira peso.
Aceite o convite que te coloca em evidência.
Defina limite para revisões ou vai travar.
Negocie com critério. Lista de prós e contras salva o dia.
Evite confrontos. Jogue com inteligência.
Guarde grandes decisões para amanhã, hoje é dia de organizar ideias.
Delegar é a escolha mais estratégica que você pode fazer.
Compartilhe a ideia que você vem segurando.
Confie na intuição, mas confirme com dados.
O dia recompensa escolhas conscientes e penaliza impulsos.