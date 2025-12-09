Acesse sua conta
Belo se manifesta sobre caso de racismo envolvendo Rayane

O cantor falou sobre episódio durante um jantar em um restaurante entre sua namorada e duas assessoras; influenciadora foi desligada da Vila Isabel

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:41

Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: SBT

O cantor Belo se pronunciou nesta terça-feira (9) sobre a polêmica de racismo envolvendo sua namorada, Rayane Figliuzzi. Uma briga durante um jantar em um restaurante em São Paulo, com a presença do cantor e da influenciadora, teria terminado em ataques racistas contra uma assessora. Após o ocorrido, Rayane foi desligada da Vila Isabel, seguida de nota de repúdio ao racismo publicada pela agremiação. 

Através de um pronunciamento enviada à coluna Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles, o cantor negou que tenha havido qualquer ofensa de natureza racista no evento. O pagodeiro ressaltou que “racismo é inaceitável sob qualquer circunstância” e que “qualquer comportamento dessa natureza” vai totalmente contra seus valores.

"Nos últimos dias, surgiram comentários sobre um desentendimento envolvendo duas pessoas da equipe da minha namorada em um restaurante em São Paulo. Eu estava no local, mas não presenciei qualquer ofensa de cunho racista durante o episódio. Também fui informado pelas pessoas que acompanharam toda a situação de que não houve nenhuma ofensa racista. Essa é a verdade dos fatos", defendeu Belo. 

"Quero ser muito claro: racismo é inaceitável sob qualquer circunstância. Sou da periferia e de família negra, qualquer comportamento dessa natureza vai totalmente contra meus valores e jamais encontraria espaço no meu convívio ou no meu trabalho”, completou.

Entenda o caso

Um conflito teria ocorrido durante um jantar entre amigos e funcionários em um restaurante japonês em São Paulo. O desentendimento teria se iniciado após Belo e uma  assessora de Rayane Figliuzzi sugerirem que a ex-A Fazenda fizesse aulas de samba antes de ir aos ensaios da Vila Isabel, da qual era musa. 

Ela não teria gostada das interferências e teria saído da mesa chorando. No local, duas assessoras de Rayane voltaram a discutir e durante a briga, uma delas teria proferido uma ofensa racista chamando a outra de “macaca”. Segundo a coluna Fábia Oliveira, a vítima da injúria teria deixado o restaurante abalada e registrado um boletim de ocorrência.

Após a repercussão do caso, a Vila Isabel anunciou a saída da namorada de Belo do cargo de musa da escola. A agremiação carioca, que levará à Sapucaí um enredo dedicado à ancestralidade africana e à história de Heitor dos Prazeres, ressaltou que não tolera atitudes discriminatórias e reforçou seu compromisso com respeito e inclusão ao anunciar a saída de Rayane. 

