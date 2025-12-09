RACISMO

Namorada de Belo se manifesta pela primeira vez após polêmica envolvendo racismo e saída da Vila Isabel

Influenciadora agradece apoio dos fãs e diz que vai se pronunciar em breve sobre o desligamento

Rayane agradece apoio dos fãs após polêmica e promete se pronunciar em breve Crédito: Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi quebrou o silêncio nesta terça-feira (9) após deixar o posto de musa da Unidos de Vila Isabel em meio a uma grande polêmica. A influenciadora, que namora o cantor Belo, publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais agradecendo o carinho dos fãs em meio aos últimos dias turbulentos.

Em um registro nos stories, Rayane mostrou um buquê enviado por seu fã clube e desabafou sobre o momento delicado que está enfrentando. “É tão bom chegar em casa e saber que tenho vocês ao meu lado, sempre torcendo por mim. A vida nunca foi fácil, mas vocês viram minha resiliência na Fazenda. Vou ficar bem. Obrigada pelo carinho”, escreveu.

A ex-peoa afirmou ainda que está se recolhendo para descansar e que só depois voltará a falar diretamente sobre sua saída da escola de samba. “Esses últimos dias têm sido desafiadores”, completou.

Na segunda-feira (8) a Vila Isabel confirmou o afastamento de Rayane do quadro de musas do Carnaval 2026. A agremiação alegou incompatibilidade de agenda, mas também reforçou seu compromisso contra qualquer forma de discriminação ao comentar a polêmica envolvendo um suposto caso de racismo durante um jantar em São Paulo.

Rayane teria se envolvido em uma discussão ao lado do namorado e de sua equipe quando uma amiga pessoal foi acusada de ofender sua ex assessora de imprensa com xingamentos racistas. Após o episódio, a profissional encerrou a parceria e registrou boletim de ocorrência.

A escola, que levará à Sapucaí um enredo dedicado à ancestralidade africana e à história de Heitor dos Prazeres, ressaltou que não tolera atitudes discriminatórias e reforçou seu compromisso com respeito e inclusão.