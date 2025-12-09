SAÚDE

Diarreia leva Leonardo ao hospital e acende alerta para risco da desidratação após os 60 anos

Quadro que parece simples pode ser perigoso na terceira idade e exige atenção imediata, apontam especialistas

O cantor Leonardo, de 62 anos, precisou ser internado nesta segunda-feira (8) depois de apresentar um episódio de diarreia intensa acompanhado de desidratação. O caso, que inicialmente pode soar comum, reacende um alerta importante: depois dos 60 anos, esse tipo de quadro pode evoluir rapidamente e trazer complicações sérias.

Segundo especialistas, o envelhecimento reduz a reserva natural de água no organismo, diminui a sensação de sede e aumenta a chance de desidratação mesmo diante de perdas aparentemente pequenas. Além disso, o uso de medicamentos frequentes, como os diuréticos, torna o corpo ainda mais vulnerável.

Outro ponto de atenção é que pessoas mais velhas geralmente convivem com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos, que podem se descompensar com a perda de líquidos. Em quadros assim, a orientação é clara: hidratação rápida, reposição de eletrólitos e avaliação médica.

Especialistas explicam que o maior risco da diarreia é a desidratação causada pela perda de água e sais minerais, como sódio e potássio. Essa combinação pode alterar a pressão arterial, causar tontura, fraqueza extrema e, em casos mais graves, afetar a consciência. Há ainda o risco de comprometimento dos rins quando a reposição não acontece de forma adequada.

A diarreia prolongada também interfere na absorção de nutrientes, podendo levar à queda de peso e piora de condições já existentes. Em algumas situações, o sintoma pode ser um indicativo de infecções, intolerâncias, efeitos colaterais de remédios ou até doenças mais complexas, o que reforça a necessidade de investigação.

Como prevenir a desidratação?

A medida mais eficaz envolve o uso de soluções de reidratação oral, que repõem líquidos e sais minerais na proporção correta. Especialistas recomendam evitar bebidas muito açucaradas e apostar em volumes pequenos ao longo do dia, principalmente quando há náuseas.

Sinais como boca seca, pouca urina, tontura ou cansaço extremo indicam que é hora de procurar ajuda médica e, em alguns casos, a hidratação precisa ser feita diretamente na veia.