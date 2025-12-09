Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Diarreia leva Leonardo ao hospital e acende alerta para risco da desidratação após os 60 anos

Quadro que parece simples pode ser perigoso na terceira idade e exige atenção imediata, apontam especialistas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:08

Leonardo é internado após diarreia e desidratação; caso acende alerta para riscos após os 60.
Leonardo é internado após diarreia e desidratação; caso acende alerta para riscos em idosos Crédito: Divulgação

O cantor Leonardo, de 62 anos, precisou ser internado nesta segunda-feira (8) depois de apresentar um episódio de diarreia intensa acompanhado de desidratação. O caso, que inicialmente pode soar comum, reacende um alerta importante: depois dos 60 anos, esse tipo de quadro pode evoluir rapidamente e trazer complicações sérias.

Segundo especialistas, o envelhecimento reduz a reserva natural de água no organismo, diminui a sensação de sede e aumenta a chance de desidratação mesmo diante de perdas aparentemente pequenas. Além disso, o uso de medicamentos frequentes, como os diuréticos, torna o corpo ainda mais vulnerável.

Outro ponto de atenção é que pessoas mais velhas geralmente convivem com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardíacos, que podem se descompensar com a perda de líquidos. Em quadros assim, a orientação é clara: hidratação rápida, reposição de eletrólitos e avaliação médica.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 15
Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Especialistas explicam que o maior risco da diarreia é a desidratação causada pela perda de água e sais minerais, como sódio e potássio. Essa combinação pode alterar a pressão arterial, causar tontura, fraqueza extrema e, em casos mais graves, afetar a consciência. Há ainda o risco de comprometimento dos rins quando a reposição não acontece de forma adequada.

A diarreia prolongada também interfere na absorção de nutrientes, podendo levar à queda de peso e piora de condições já existentes. Em algumas situações, o sintoma pode ser um indicativo de infecções, intolerâncias, efeitos colaterais de remédios ou até doenças mais complexas, o que reforça a necessidade de investigação.

Como prevenir a desidratação?

A medida mais eficaz envolve o uso de soluções de reidratação oral, que repõem líquidos e sais minerais na proporção correta. Especialistas recomendam evitar bebidas muito açucaradas e apostar em volumes pequenos ao longo do dia, principalmente quando há náuseas.

Sinais como boca seca, pouca urina, tontura ou cansaço extremo indicam que é hora de procurar ajuda médica e, em alguns casos, a hidratação precisa ser feita diretamente na veia.

A expectativa é que Leonardo siga em observação até estabilizar completamente o quadro.

Leia mais

Imagem - Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Xanddy e Carla Perez curtem dia de sol em lancha no Porto da Barra

Imagem - Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Filha de Deborah Secco e Hugo Moura ganha festa luxuosa de 10 anos; veja fotos

Imagem - Wanessa Camargo passa perrengue e fica presa em avião: ‘Estou apavorada’

Wanessa Camargo passa perrengue e fica presa em avião: ‘Estou apavorada’

Tags:

Saúde Leonardo

Mais recentes

Imagem - Namorada de Belo perde posto de musa da Vila Isabel após denúncia de racismo envolvendo ex-assessora

Namorada de Belo perde posto de musa da Vila Isabel após denúncia de racismo envolvendo ex-assessora
Imagem - Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico

Globo bate martelo e define estreia de Viviane Araújo em Três Graças; capítulo vai ao ar em dia estratégico
Imagem - Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

Mudanças importantes aliviam o caminho destes 3 signos a partir desta terça-feira (9 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda
02

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
04

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil