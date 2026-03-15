Adolpho Veloso não leva estatueta de Melhor Fotografia por ‘Sonhos de Trem’ no Oscar 2026

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Felipe Sena
Publicado em 15 de março de 2026 às 22:50
O diretor de fotografia Adolpho Veloso que concorria na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem” perdeu a estatueta para … na cerimônia que aconteceu neste domingo (15). O filme nacional concorreu em quatro categorias sendo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original.
Adolpho Veloso, de 37 anos, é paulista e já apareceu na shortlist do Critics’ Choice Awards, premiação considerada um dos grandes termômetros da tão cobiçada estatueta dourada. Inclusive, o diretor já está no radar para próximos trabalhos estrangeiros.
'Sonhos de Trem'
Ele será responsável pela fotografia de “O Sexto Sentido” e “A Vila”. Veloso é formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e tem vasta experiência na publicidade.
Além do cinema, ele também trabalhou com alguns artistas. O indicado ao Oscar foi responsável pela fotografia de clipes como o de “Ameianoite”, feat de Pabllo Vittar e Gloria Groove.
“Sonhos de Trem”, filme do diretor Clint Bentley lançado na Netflix, é uma produção que convida o espectador a abraçar uma experiência sensorial na qual as imagens e os sons contam a história. Baseado num conto do autor Denis Johnson, o filme conta a história de um homem comum, Robert Granier, que trabalhava como lenhador e ajudou na construção de pontes e expansão de ferrovias em meio à paisagem natural dos Estados Unidos do começo do século XX.
Introspectivo, ele é um homem que parece ter sido abandonado pelo convívio humano. O narrador conta sua história e fala por ele em vários momentos que rememora o período em que ele passou meses trabalhando com um colega sem que um dirigisse a palavra para o outro.
O Agente Secreto
O primeiro Oscar do Brasil foi conquistado no último ano, com “Ainda Estou Aqui”, na categoria de Melhor Filme Internacional. Neste ano, as expectativas estavam viradas para “O Agente Secreto”, longa-metragem brasileiro do diretor Kleber Mendonça Filho que recebeu quatro indicações na premiação.