Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolpho Veloso não leva estatueta de Melhor Fotografia por ‘Sonhos de Trem’ no Oscar 2026

Diretor de fotografia concorria em categoria por filme nacional que leva os espectadores a abraçar experiência sensorial

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de março de 2026 às 22:50

iretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso
iretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso Crédito: Divulgação | IMDb do diretor

O diretor de fotografia Adolpho Veloso que concorria na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem” perdeu a estatueta para … na cerimônia que aconteceu neste domingo (15). O filme nacional concorreu em quatro categorias sendo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original.

Adolpho Veloso, de 37 anos, é paulista e já apareceu na shortlist do Critics’ Choice Awards, premiação considerada um dos grandes termômetros da tão cobiçada estatueta dourada. Inclusive, o diretor já está no radar para próximos trabalhos estrangeiros.

'Sonhos de Trem'

Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram
1 de 7
Filme concorreu em categoria de Melhor Fotografia por Reprodução | Instagram

Ele será responsável pela fotografia de “O Sexto Sentido” e “A Vila”. Veloso é formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e tem vasta experiência na publicidade.

Além do cinema, ele também trabalhou com alguns artistas. O indicado ao Oscar foi responsável pela fotografia de clipes como o de “Ameianoite”, feat de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Adolpho Veloso ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia
Adolpho Veloso ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia Crédito: Reprodução | Instagram

“Sonhos de Trem”

“Sonhos de Trem”, filme do diretor Clint Bentley lançado na Netflix, é uma produção que convida o espectador a abraçar uma experiência sensorial na qual as imagens e os sons contam a história. Baseado num conto do autor Denis Johnson, o filme conta a história de um homem comum, Robert Granier, que trabalhava como lenhador e ajudou na construção de pontes e expansão de ferrovias em meio à paisagem natural dos Estados Unidos do começo do século XX.

Introspectivo, ele é um homem que parece ter sido abandonado pelo convívio humano. O narrador conta sua história e fala por ele em vários momentos que rememora o período em que ele passou meses trabalhando com um colega sem que um dirigisse a palavra para o outro.

Brasil no Oscar

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Em “O Agente Secreto”, um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência por Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano por Reprodução/ Redes sociais
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos por Reprodução/IMDB
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador por Gilberto Barbosa
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
1 de 19
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

O primeiro Oscar do Brasil foi conquistado no último ano, com “Ainda Estou Aqui”, na categoria de Melhor Filme Internacional. Neste ano, as expectativas estavam viradas para “O Agente Secreto”, longa-metragem brasileiro do diretor Kleber Mendonça Filho que recebeu quatro indicações na premiação.

Tags:

Oscar 2026 Adolpho Veloso

Mais recentes

Imagem - Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos

Temporada de Áries promete impulso e novos começos para todos os signos
Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (17 de março): momento de reorganizar a vida
Imagem - Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

Sincerão do BBB 26 tem acusações de manipulação e coloca Alberto Cowboy no centro das críticas

MAIS LIDAS

Imagem - Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo
01

Jojo Todynho descobre mensagens do ex-namorado para Lucas Souza e separação ganha novo capítulo

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping
02

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Imagem - Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões
03

Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

Imagem - Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026
04

Perdeu, mas vai levar! Conheça o kit milionário que Wagner Moura ganhou no Oscar 2026