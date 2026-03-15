OSCAR 2026

Adolpho Veloso não leva estatueta de Melhor Fotografia por ‘Sonhos de Trem’ no Oscar 2026

Diretor de fotografia concorria em categoria por filme nacional que leva os espectadores a abraçar experiência sensorial

Felipe Sena

Publicado em 15 de março de 2026 às 22:50

iretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso Crédito: Divulgação | IMDb do diretor

O diretor de fotografia Adolpho Veloso que concorria na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem” perdeu a estatueta para … na cerimônia que aconteceu neste domingo (15). O filme nacional concorreu em quatro categorias sendo Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original.

Adolpho Veloso, de 37 anos, é paulista e já apareceu na shortlist do Critics’ Choice Awards, premiação considerada um dos grandes termômetros da tão cobiçada estatueta dourada. Inclusive, o diretor já está no radar para próximos trabalhos estrangeiros.

'Sonhos de Trem' 1 de 7

Ele será responsável pela fotografia de “O Sexto Sentido” e “A Vila”. Veloso é formado pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo, e tem vasta experiência na publicidade.

Além do cinema, ele também trabalhou com alguns artistas. O indicado ao Oscar foi responsável pela fotografia de clipes como o de “Ameianoite”, feat de Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Adolpho Veloso ganha Critics Choice Awards de melhor fotografia Crédito: Reprodução | Instagram

“Sonhos de Trem”

“Sonhos de Trem”, filme do diretor Clint Bentley lançado na Netflix, é uma produção que convida o espectador a abraçar uma experiência sensorial na qual as imagens e os sons contam a história. Baseado num conto do autor Denis Johnson, o filme conta a história de um homem comum, Robert Granier, que trabalhava como lenhador e ajudou na construção de pontes e expansão de ferrovias em meio à paisagem natural dos Estados Unidos do começo do século XX.

Introspectivo, ele é um homem que parece ter sido abandonado pelo convívio humano. O narrador conta sua história e fala por ele em vários momentos que rememora o período em que ele passou meses trabalhando com um colega sem que um dirigisse a palavra para o outro.

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