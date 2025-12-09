RETORNO

De volta à Dona de Mim, Ellen pede guarda de Sofia e tem farsa revelada

Investigações trarão à tona o que a nova família da mãe biológica de Sofia tem a esconder

Ellen (Camila Pitanga) surgirá de volta à vida nos próximos capítulos de "Dona de Mim" cheia de novidades e com uma nova família. Logo de início, ela entrará com pedido pela guarda da sua filha biológica Sofia (Elis Cabral), que foi recém conquistada por Samuel (Ruan Paiva) na trama. Porém, alguns personagens desconfiarão das suas ações e vão investigar ela, o marido Hudson (Emílio Dantas) e o suposto filho do casal Igor (Theo Matos).

A personagem de Camila Pitanga ficará sabendo da morte de Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico da menor na novela e será convencida a agir. Hudson será o responsável por persuadir Ellen a voltar para o Rio de Janeiro para conseguir a guarda de Sofia (Elis Cabral) e, então, botar as mãos em 25% das ações da Boaz, que pertencem à garota. As informações são do site Notícias da TV.



A primeira a desconfiar das intenções da antes falecida será Leona (Clara Moneke), porém tudo será visto com um ciúmes de Sofia, que agora tem sua mãe biológica de volta. Porém, o primeiro segredo da nova família perfeita virá á tona: Igor (Theo Matos) deixar escapar que eles estão de mudanças para Portugal.

O reencontro

O reencontro de mãe e filha será na igreja da Penha, na paróquia do padre Paulo (Guti Fraga), com quem a falecida sempre manteve uma relação de cumplicidade durante o tempo fora. As duas se abraçarão emocionadas.

Em seguida, Ellen vai apresentar sua família aos Boaz. Tanto Leona quanto Samuel (Juan Paiva) vão desconfiar do casal com um filho e um bebê na barriga e decidirão investigá-los. É aí que Igor conta para a protagonista e Sofia que eles estão de mudança para Portugal.

Logo depois, mais um furo: o menino acaba contando que não é filho de Ellen e Hudson. Diante de tantas, desconfianças, a ex de Vanderson garante que sua intenção é em reconquistar o amor da filha Sofia. Mas, Sofia será esperta sobre sua mãe biológica. A herdeira dos Boaz descobrirá que Ellen está fingindo gravidez e ameaça contar à família. A golpista, por sua vez, implorará para que a menina guarde o segredo.