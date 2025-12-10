Acesse sua conta
Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado

A Lua crescente e o movimento de Mercúrio com Júpiter trazem uma quarta-feira especial

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:36

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco

A quarta-feira, 10 de dezembro, chega com uma vibração que muita gente vinha esperando há dias. A Lua crescente se combina com um aspecto poderoso entre Mercúrio e Júpiter e isso muda completamente o clima do dia.

Se você estava precisando de foco, respostas ou coragem para tomar decisões, o momento finalmente chegou.

Para alguns signos, o movimento é de aceleração e clareza. Para outros, o universo convida à observação e ao silêncio, aquele tipo de pausa que reorganiza tudo por dentro. Mas, de um jeito ou de outro, ninguém passa por este dia sem sentir algum tipo de virada.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante.
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança.
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias.
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno.
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural.
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência.
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas.
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira.
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza.
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real.
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação.
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno.
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Áries ganha coragem e toma decisões rápidas.

Touro encontra estabilidade emocional.

Gêmeos brilha na comunicação.

Câncer se reconecta com a intuição.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências.
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido.
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer.
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima.
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante.
Virgem: Criticar mais do que contribuir.
Libra: Fugir de conversas difíceis.
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há.
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real.
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos.
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade.
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo.
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Leão entra em dia de magnetismo.

Virgem organiza tudo com eficiência.

Libra negocia e acalma situações difíceis.

Escorpião faz movimentos estratégicos.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir.
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta.
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos.
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança.
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor.
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver.
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes.
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe.
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos.
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém.
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade.
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade.
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Sagitário vê portas se abrirem.

Capricórnio assume controle e disciplina.

Aquário cria soluções brilhantes.

Peixes mergulha na criatividade e sensibilidade.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto.
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber.
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão.
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la.
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma.
Virgem: Critica mais do que acolhe.
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo.
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro.
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade.
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo.
Aquário: Mantém distância emocional excessiva.
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios.
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

O céu está oferecendo uma oportunidade rara: alinhar intenção com ação. Ou seja, aquilo que você pensa, sente ou deseja tem mais força para se materializar. Aproveite, porque essa energia não acontece com frequência.

