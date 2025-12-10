ASTROLOGIA

Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado

A Lua crescente e o movimento de Mercúrio com Júpiter trazem uma quarta-feira especial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:36

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A quarta-feira, 10 de dezembro, chega com uma vibração que muita gente vinha esperando há dias. A Lua crescente se combina com um aspecto poderoso entre Mercúrio e Júpiter e isso muda completamente o clima do dia.

Se você estava precisando de foco, respostas ou coragem para tomar decisões, o momento finalmente chegou.

Para alguns signos, o movimento é de aceleração e clareza. Para outros, o universo convida à observação e ao silêncio, aquele tipo de pausa que reorganiza tudo por dentro. Mas, de um jeito ou de outro, ninguém passa por este dia sem sentir algum tipo de virada.

