Novo ciclo começa hoje (10 de dezembro) e marca um período de recomeço e clareza; veja como seu signo será afetado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:36
A quarta-feira, 10 de dezembro, chega com uma vibração que muita gente vinha esperando há dias. A Lua crescente se combina com um aspecto poderoso entre Mercúrio e Júpiter e isso muda completamente o clima do dia.
Se você estava precisando de foco, respostas ou coragem para tomar decisões, o momento finalmente chegou.
Para alguns signos, o movimento é de aceleração e clareza. Para outros, o universo convida à observação e ao silêncio, aquele tipo de pausa que reorganiza tudo por dentro. Mas, de um jeito ou de outro, ninguém passa por este dia sem sentir algum tipo de virada.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Áries ganha coragem e toma decisões rápidas.
Touro encontra estabilidade emocional.
Gêmeos brilha na comunicação.
Câncer se reconecta com a intuição.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Leão entra em dia de magnetismo.
Virgem organiza tudo com eficiência.
Libra negocia e acalma situações difíceis.
Escorpião faz movimentos estratégicos.
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Sagitário vê portas se abrirem.
Capricórnio assume controle e disciplina.
Aquário cria soluções brilhantes.
Peixes mergulha na criatividade e sensibilidade.
O erro que cada signo mais comete nas relações
O céu está oferecendo uma oportunidade rara: alinhar intenção com ação. Ou seja, aquilo que você pensa, sente ou deseja tem mais força para se materializar. Aproveite, porque essa energia não acontece com frequência.