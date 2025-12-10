Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:00
Nada como uma comédia familiar para aquecer o coração perto de uma das datas mais mágicas que existe, o Natal. Por isso, nesta quarta-feira (10), a Sessão da Tarde exibe “10 horas para o Natal”.
Cansados de passar noites de Natal sem graça depois que seus pais se separam, Julia (Giulia Benite), Miguel (Pedro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) planejam reunir novamente Marcos Henrique (Luis Lobianco) e Sônia (Karina Ramil), para relembrar os velhos tempos em que esperavam o Papai Noel como uma família. No entanto, se quiserem colocar sua ideia em prática, os irmãos terão que correr contra o tempo, pois restam apenas 10 horas para o Natal.
'10 horas para o Natal'
A Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, às 22h40.