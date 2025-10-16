Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Receita é fácil de fazer e usa apenas ingredientes simples

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:44

Pão delícia foi criado por Elíbia Portela
Pão delícia foi criado por Elíbia Portela Crédito: Reprodução

Qualquer baiano que se preze morre de orgulho de dizer que o pão delícia é cria nossa. Mais precisamente da chef Elíbia Portela, que também nos presenteou com quitutes como o boliviano.

Leia mais

Imagem - Sony anuncia jogos do PS Plus de outubro com clima de terror e clássicos nostálgicos

Sony anuncia jogos do PS Plus de outubro com clima de terror e clássicos nostálgicos

Imagem - Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

Imagem - VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

VÍDEO: Padre é flagrado com a noiva de fiel escondida embaixo da pia e escândalo viraliza nas redes

Natural de Jacobina, no norte baiano, a cozinheira vive em Salvador, onde a iguaria é bastante popular. Por aqui, o pão delícia está presente em aniversários, casamentos, réveillon, natal e até São João. Existem várias receitas do pãozinho por aí, mas só uma é original. Aprenda a fazer:

Pão Delícia

Pãozinho delícia por Angeluci Figueiredo
Pão delícia foi criado por Elíbia Portela por Reprodução
Pãozinho 37 - Ei, Pão Delícia! por Marina Silva
Pãozinho 36 - Pãozinho Delícia por Marina Silva
Pãozinho 19 - Delícias Divina por Marina Silva
Pãozinho 8 - Pãezinhos delícia da Milla por Marina Silva
Pãozinho 7 - John Delícias por Marina Silva
Pãozinho 6 - Delícias Encantadas por Marina Silva
Pãozinho 1 - Sodré Confeitaria por Marina Silva
Degustação de pãozinho delícia por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Pãozinho delícia por Angeluci Figueiredo

Ingredientes:

-600 ml de leite Integral

-3 tabletes de fermento fresco ou 15g de fermento biológico instantâneo

-120g de açúcar

-100g de manteiga derretida

-1 ovo

-10g de sal

-940g de farinha de trigo peneirada

Modo de preparo:

-Em um recipiente, coloque o fermento no leite morno/brando (não pode ser quente), cubra com plástico filme e reserve por 15 minutos. O leite vai ficar com aspecto flocado, cheio de bolhas;

-Em outro recipiente, acrescente meia xícara de manteiga derretida e em temperatura ambiente (não pode ser quente), um ovo e uma colher de sopa de sal. Misture bem;

-Em seguida, pegue o leite fermentado e misture a esse recipiente com a manteiga, o ovo e o sal. Importante: não é para jogar o leite no centro do recipiente, e sim acrescentá-lo pelas laterais da vasilha;

-Misture tudo delicamente até ficar homogêneo;

-Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture. pode usar uma batedeira para ajudar;

-Quando a massa ficar elástica, estará pronta;

-Coloque em um recipiente coberto por filme plástico e deixe descansar até dobrar de tamanho;

-Pegue uma assadeira e unte com azeite. Corte bolinhas e disponha na forma, dando espaço entre eles;

-Asse o pão em uma temperatura de até 200° graus. Se quiser, jogue queijo ralado por cima e recheie com algum queijo cremoso.

Tags:

Pão pão Delícia

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira
Imagem - Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas