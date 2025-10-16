Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:44
Qualquer baiano que se preze morre de orgulho de dizer que o pão delícia é cria nossa. Mais precisamente da chef Elíbia Portela, que também nos presenteou com quitutes como o boliviano.
Natural de Jacobina, no norte baiano, a cozinheira vive em Salvador, onde a iguaria é bastante popular. Por aqui, o pão delícia está presente em aniversários, casamentos, réveillon, natal e até São João. Existem várias receitas do pãozinho por aí, mas só uma é original. Aprenda a fazer:
Pão Delícia
Ingredientes:
-600 ml de leite Integral
-3 tabletes de fermento fresco ou 15g de fermento biológico instantâneo
-120g de açúcar
-100g de manteiga derretida
-1 ovo
-10g de sal
-940g de farinha de trigo peneirada
Modo de preparo:
-Em um recipiente, coloque o fermento no leite morno/brando (não pode ser quente), cubra com plástico filme e reserve por 15 minutos. O leite vai ficar com aspecto flocado, cheio de bolhas;
-Em outro recipiente, acrescente meia xícara de manteiga derretida e em temperatura ambiente (não pode ser quente), um ovo e uma colher de sopa de sal. Misture bem;
-Em seguida, pegue o leite fermentado e misture a esse recipiente com a manteiga, o ovo e o sal. Importante: não é para jogar o leite no centro do recipiente, e sim acrescentá-lo pelas laterais da vasilha;
-Misture tudo delicamente até ficar homogêneo;
-Acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture. pode usar uma batedeira para ajudar;
-Quando a massa ficar elástica, estará pronta;
-Coloque em um recipiente coberto por filme plástico e deixe descansar até dobrar de tamanho;
-Pegue uma assadeira e unte com azeite. Corte bolinhas e disponha na forma, dando espaço entre eles;
-Asse o pão em uma temperatura de até 200° graus. Se quiser, jogue queijo ralado por cima e recheie com algum queijo cremoso.