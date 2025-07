REGULAMENTADO

Salvador proíbe patinetes para menores de 18 e define multas; veja as regras

Decreto ainda determina limite de velocidade e outros pontos

A prefeitura de Salvador publicou nesta sexta-feira (4) um decreto que estabelece normas para o uso de ciclomotores, patinetes e bicicletas elétricas na cidade, criando o Serviço de Micromobilidade no Município (SMS). O decreto proíbe pessoas com menos de 18 anos de usar esses equipamentos, proíbe o transporte de passageiros, animais ou cargas e prevê advertências, multas e até suspensão do direito de uso em caso de infrações. O texto orienta ainda o uso de capacete de ciclista como equipamento de segurança. >