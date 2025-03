MOBILIDADE

500 usuários de patinetes elétricos são bloqueados em Salvador; entenda

Medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Entre os principais flagrantes estão: deslocamento com mais de uma pessoa por patinete e adultos que liberaram os equipamentos para menores de idade utilizarem. As ações de fiscalização são realizadas pela empresa JET e têm o acompanhamento diário de técnicos da pasta. >

Atualmente, Salvador conta com quase 70 mil usuários cadastrados na plataforma, com uma média de 25 mil viagens realizadas por semana. Apesar do uso crescente do modal, a Semob destaca a importância da segurança e do respeito às normas. >