Dar carona, sem capacete e crianças: veja o que é proibido fazer nos patinetes elétricos

Regulamento da JET traz advertências e probições ao usar modal

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 10:43

Patinetes elétricos registram quase 70 mil viagens em Salvador e área de operação é ampliada Crédito: Otávio Santos/Secom PMS

Quem passou pela orla de Salvador neste verão provavelmente encontrou pelo menos um casal passeando no mesmo patinete elétrico. Mas você sabia que o uso é individual e as pessoas que dividem o mesmo transporte podem receber uma advertência? É o que diz a Jet, empresa responsável pelo modal na capital baiana. >

O alerta acontece porque o uso em dupla pode causar ferimentos graves aos usuários em caso de queda, bem como multa e bloqueio. É também proibido pular do patinete, uma vez que ele não foi projetada para cargas de impacto, isso pode levar à sua quebra.>

Dentre as restrições ainda vê-se que o modal não pode ser usado sob chuva forte e vento, sob pessoa em influência de álcool ou drogas, ou menores de 18 anos. O peso máximo permitido para um usuário é de 100 kg.>

A orientação da empresa é que, antes de dirigir, o usuário deve verificar os freios, obedecer ao limite de velocidade, às regras de trânsito e usar capacete. Além disso, a velocidade máxima permitida é de 20 km/h.>

A recomendação consta nas regras de utilização do aplicativo e vale para todas as cidades em que o serviço está presente. A regulamentação da Prefeitura de Salvador será definida após o fim do período de autorização provisória, que é de 90 dias. >

Mais pontos de patinete

A área de operação do modal foi ampliada nesta semana em Salvador e agora os patinetes também podem ser utilizados no Caminho das Árvores (até a região do Salvador Shopping), na Pituba (até a Praça Ana Lúcia Magalhães) e no Centro, até o Campo Grande. Anteriormente a zona permitida era da orla da Barra até a Boca do Rio. Além disso, a frota de veículos dobrou, saindo dos atuais 300 para 628 equipamentos.>

Vale ressaltar que a zona branca no mapa da JET significa zona de utilização. Já a cinzenta aponta que é proibido andar de patinete elétrico na zona cinzenta. A rescisão de um contrato de arrendamento em tal zona só é possível mediante multa. Na zona vermelha o uso é proibido. >

A zona com a imagem X km/h é uma zona de limite de velocidade. As áreas onde você pode encerrar seu aluguel estão marcadas com uma placa azul "P".>