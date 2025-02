DIVERSÃO

Mais patinetes elétricos! Área de operação é ampliada em Salvador; saiba onde

Quase 70 mil viagens já foram realizadas

Febre em Salvador, os patinetes elétricos da Jet agora poderão ser usados em mais pontos da capital baiana. A área de operação do modal foi ampliada e agora os patinetes também podem ser utilizados no Caminho das Árvores (até a região do Salvador Shopping), na Pituba (até a Praça Ana Lúcia Magalhães) e no Centro, até o Campo Grande. Anteriormente a zona permitida era da orla da Barra até a Boca do Rio. Além disso, a frota de veículos dobrou, saindo dos atuais 300 para 628 equipamentos.>