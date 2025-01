DIVERSÃO

Em uma semana, patinetes elétricos realizam mais de 11 mil viagens em Salvador

Já foram mais de 36 mil quilômetros percorridos pelos usuários

Vindo de São Paulo, o comerciante Lucas Bezerra aproveitou a manhã desta sexta-feira (10) para sair de casa e cumprir alguns compromissos. A opção escolhida para se locomover foram os patinetes, que para ele são um meio de transporte mais prático, uma vez que possuem facilidade de estacionamento nas vias. “É uma ótima opção de lazer passear aqui na Barra com o patinete. É maravilhoso, mas sobretudo ele é um excelente meio de transporte. Escolhi usá-los pois consigo fazer tudo com rapidez e sem grandes preocupações com o estacionamento. Achei excelente”, contou.

Veículos resistentes

Atualmente, a operação conta com uma frota inicial de 300 patinetes elétricos. Os veículos são compactos, resistentes e contam com dispositivos como sistema de freios, campainhas e sinalização noturna.

Funcionamento e custos

O serviço pode ser acessado através do aplicativo da JET, com pagamentos via cartão de crédito ou Pix. O custo inicial de desbloqueio é de R$1,99, seguido por uma tarifa de R$0,59 por minuto de uso. Usuários que optarem pela assinatura não pagam a taxa de desbloqueio, e o custo por minuto pode variar de R$0,25 a R$0,99, dependendo do horário e dia da semana. Todas as viagens incluem seguro contra acidentes.