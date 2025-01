REGRAS E MAIS

Chegou! Saiba tudo sobre o serviço de patinetes elétricos em Salvador

Operação da empresa JET tem autorização provisória concedida pela prefeitura e está em fase de testes na capital baiana

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 09:40

Patinetes elétricos chegam em Salvador Crédito: Ascom Semob

O aluguel de patinetes elétricos em Salvador, realizado pela empresa JET Brasil, chegou em Salvador na última sexta-feira (3) e faz parte de uma fase de testes que deve durar 90 dias. O novo serviço já havia sido anunciado em matéria do CORREIO e, nesta segunda-feira (6), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) deu detalhes sobre as regras, contrato e orientações para uso.

A operação da JET tem, por enquanto, autorização provisória do município. Após o período de testes, os dados coletados durante essa fase serão utilizados para subsidiar a Semob na realização de um credenciamento futuro, onde outras empresas que forneçam o mesmo serviço poderão operar na cidade.

Com uma frota inicial de 300 patinetes elétricos, os veículos contam com dispositivos como sistema de freios, campainhas e sinalização noturna. “A chegada dos patinetes representa mais uma opção de mobilidade sustentável e prática para os cidadãos de Salvador. Este período de testes é fundamental para avaliarmos a aceitação do serviço e ajustarmos sua operação às necessidades da cidade”, afirmou o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller.

O modal já está disponível em pontos espalhados entre a Barra e a Boca do Rio. “Estamos priorizando áreas com ciclovias e ciclofaixas, e todos os usuários são orientados a operar os patinetes de forma responsável, garantindo que não causem impactos no trânsito de pedestres ou veículos", disse Muller.

Os patinetes possuem controle de área de tráfego e limite de velocidade de até 20 km/h, configurados por GPS. Nas zonas com circulação intensa de pedestres, como no trecho entre a Barra e a região do Barravento, o equipamento fica com a velocidade máxima de até 10 Km/h.

Antes de cada viagem, os usuários recebem orientações por meio de vídeos explicativos sobre o uso adequado, incluindo informações sobre onde estacionar e como operar os veículos de forma segura.

O entretenimento já faz sucesso em outros estados, sobretudo em Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ). Para participar, basta encontrar um estacionamento - funciona de modo parecido com os aluguéis de bicicleta -, usar o QR Code que tem na bicicleta e desbloquear no app da Jet Brasil Patinete. Os comandos do patinete são: GO - para começar a viagem - e o freio.

Quanto custa?

O serviço pode ser acessado através do aplicativo da JET, com pagamentos via cartão de crédito ou Pix. O custo inicial de desbloqueio é de R$ 1,99, seguido por uma tarifa de R$ 0,59 por minuto de uso. Usuários que optarem pela assinatura não pagam a taxa de desbloqueio, e o custo por minuto pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,99, dependendo do horário e dia da semana. Todas as viagens incluem seguro contra acidentes.

Os patinetes têm autonomia de até quatro horas e reduzem automaticamente a velocidade para 5 km/h se o usuário sair da área de cobertura. Caso o veículo seja deixado fora da área de estacionamento indicada no aplicativo, uma equipe da JET será acionada para devolvê-lo ao local apropriado.

Há aulas para aprender a andar de patinete

A JET está promovendo aulas gratuitas nos finais de semana para orientação sobre o uso dos patinetes. No sábado (4) e no domingo (5), as oficinas foram realizadas na Barra e no Rio Vermelho. Os próximos dias e locais serão informados via plataforma JET.

A chegada do serviço traz a expectativa da empresa de contratar até 35 pessoas nos próximos meses, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (SEMDEC) e o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM).

Durante o período de testes, a operação será expandida gradualmente para outras áreas da cidade, priorizando regiões com ciclovias e ciclofaixas.