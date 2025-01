DIVERSÃO

Aluguel de patinetes elétricos chega em Salvador; saiba como usar

Há estacionamentos da Barra até a Boca do Rio

Se você estranhou uma onda de pessoas andando de patinete elétrico na orla de Salvador neste fim de semana, entenda, é que chegou um novo serviço de aluguel do veículo na capital baiana. O modal já está disponível em pontos espalhados entre a Barra e a Boca do Rio.

O entretenimento já faz sucesso em outros estados, sobretudo em Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ). Para participar, basta encontrar um estacionamento - funciona de modo parecido com os aluguéis de bicicleta -, usar o QR Code que tem na bicicleta e desbloquear no app da Jet Brasil Patinete. Os comandos do patinete são: GO - para começar a viagem - e o freio.