FAZ CRESCER?

Barras de proteína ajudam no resultado dos treinos? Veja como consumir o produto

Especialista esclarece o papel do suplemento na rotina de atletas e pessoas que praticam exercícios físicos

No universo da nutrição esportiva, as barrinhas proteicas se consolidaram como uma opção prática e saborosa para complementar a ingestão de proteínas, nutriente essencial para a recuperação e construção muscular. Nutricionista parceiro da Integralmedica, Marcelo Carvalho esclarece a melhor forma de incorporar o consumo das barras proteicas no treino. >

"As barrinhas proteicas são muito mais do que um lanche conveniente; elas são ferramentas nutricionais estratégicas quando utilizadas corretamente", afirma Marcelo Carvalho, que complementa, "elas oferecem uma dose adequada de proteína de alto valor biológico, que por sua vez vai ativar a sinalização de construção muscular e entregar os aminoácidos necessários para essa construção”. >

De acordo com o especialista, os aminoácidos, presentes nessa proteína, funcionam como os tijolos de uma parede. Para quem treina, isso é fundamental para otimizar não só o crescimento muscular, mas apoiar também a recuperação pós exercício. “A versatilidade das barrinhas proteicas permite seu consumo em diferentes momentos do dia, de acordo com o objetivo”, reforça Carvalho. Para ajudar a escolher a melhor opção, seguem algumas dicas práticas para consumo do produto, compartilhadas pelo nutricionista: >