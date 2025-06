FOI GRAVADO

Investigado por tráfico e participação em briga violenta é preso após jogar droga pela janela

Mateus Miranda tentou fugir do flagrante, mas policial gravou vídeo que mostra a droga voando pelos ares

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2025 às 09:04

Homem jogou droga pela janela para fugir do flagrante Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por agentes da 15ª DP (Gávea) após atirar droga pela janela em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mateus Miranda é apontado como traficante de drogas da região e, ainda de acordo com as investigações, também atuava adulterando chassi de carros em parceria com o amigo Pedro Vasconcellos do Amaral Sodré de Mello, de 26 anos, conhecido como Rebordão. Os dois moravam juntos no apartamento.>

Segundo a polícia, o homem tentou fugir do flagrante jogando um pacote com haxixe pela janela assim que os policiais chegaram ao local. Mas um dos agentes ficou do lado de fora do prédio e gravou a droga voando pelos ares e caindo no chão.>

Mateus e Rebordão estavam juntos em uma confusão que aconteceu no estacionamento do Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no dia 23 de maio. Na ocasião, o grupo em que eles estavam brigou contra dois outros homens. O episódio terminou com um jovem espancado até perder a consciência, jogado no chão do estacionamento, após levar 22 chutes na cabeça. Rebordão foi filmado pisando e dando chutes no homem desacordado.>

A polícia identificou Mateus nas imagens da briga, usando camisa preta e calça jeans. Durante a confusão, ele tenta dar alguns socos, mas não acertou seu alvo. A imagem ainda mostra Mateus desequilibrado ao tentar dar outro soco em um rapaz de camisa preta e boné. Esse mesmo homem acerta um golpe em Mateus, que cai no chão desnorteado.

