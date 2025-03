PARCIAL

Enquete BBB 25: Virou! Brother aparece na frente para ser eliminado no 10º Paredão

Diferença é de apenas 1% para outra sister na berlinda

Elis Freire

Publicado em 24 de março de 2025 às 19:20

Aline, Diego e Maike estão na berlinda Crédito: Reprodução

O 10º Paredão do Big Brother Brasil 2025 está disputadíssimo entre o público do reality, com diversas reviravoltas ao longo desta segunda (24), véspera da eliminação. Há poucas horas, a baiana Aline e o paulista Maike apareciam ambos com 47% dos votos para sair, mas o jogo virou e o brother passou na frente como favorito a ser eliminado da casa. >

A distância que separa os dois mais votados, porém, é de apenas 1% e nada parece estar decidido. Na parcial, Maike está com 48% dos votos, Aline logo em seguida com 47% e Diego Hipólyto com apenas 5%. >

Com quase 14 mil votos registrados até o momento, o desfecho do 10º Paredão segue imprevisível.>

Enquete do 10º paredão do BBB 25>

Quem você acha que deve sair do programa: Aline, Diego ou Maike? Vote na enquete do CORREIO.>

Votação e como participar

A enquete do CORREIO segue aberta, e os leitores podem votar para decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. O resultado final será definido pela votação oficial no site do Gshow.>