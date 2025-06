CORPO SAUDÁVEL

Adeus barriga: a estratégia completa para seu abdômen

Personal trainer revela como uma mudança de estilo de vida é a chave para perder gordura abdominal

Por que focar no estilo de vida?

A força das proteínas na dieta

O restante do prato deve ser idealmente composto por vegetais. Isso garante boa ingestão de fibras e nutrientes essenciais para o funcionamento do corpo. Consequentemente, a sensação de saciedade será maior e mais duradoura.>

O movimento que transforma seu corpo

Para a perda de peso, um déficit calórico é essencial. Mas, além de controlar as calorias dos alimentos, o movimento é fundamental. Comece com metas realistas, como caminhar o máximo possível ou praticar corridas curtas.>

Para quem está começando, isso é mais prazeroso do que tentar correr dez quilômetros. Monitore seus passos, defina uma meta de 10 mil por dia, ou use as escadas em vez do elevador para aumentar sua atividade diária.>