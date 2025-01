ACADEMIA

Musculação e Cardio: saiba a ordem correta para perder ou ganhar peso

Resposta dependerá do objetivo de cada pessoa

No primeiro mês do ano, muitas pessoas incluem iniciar uma rotina de atividades físicas como uma de suas metas, e consequentemente, a matrícula na academia torna-se uma das principais escolhas. Com isso, surgem dúvidas comuns: qual treino devo seguir? Faço primeiro exercícios de cardio ou musculação? Para esclarecer essas questões, o professor do curso de Educação Física da Universidade Guarulhos (UNG), Hebberty Saavedra, explica que a resposta dependerá do objetivo de cada pessoa.