A MILLION YEARS AGO x MULHERES

Laudo técnico 'demolidor' reforça acusação de plágio de Adele contra compositor brasileiro

Documento foi anexado a processo que tramita na Justiça do Rio de Janeiro

O laudo, apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), destaca que a progressão de acordes, a estrutura melódica e as pausas vocais das duas músicas são idênticas. Além disso, Bittencourt observa que a introdução de "Mulheres" foi reproduzida com mínimas variações em "Million Years Ago", formando também o refrão e o final da canção da britânica. Outro ponto relevante é a semelhança fonética entre a palavra "mulheres" e a expressão "Million Years", especialmente quando pronunciada por alguém com "forte sotaque britânico", como é o caso de Adele. Os detalhes do laudo foram divulgados pelo Uol. >