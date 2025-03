POLÊMICA

Disputa judicial entre Adele e compositor brasileiro vai parar na delegacia; entenda

Processo contra cantora britânica iniciou em dezembro de 2024

Anna Luiza Santos

Publicado em 14 de março de 2025 às 17:28

Toninho Geraes e Adele Crédito: Reprodução

A cantora britânica Adele foi acusada de plágio em dezembro de 2024 pelo cantor e compositor Toninho Geraes, copiando a música Mulheres, canção de sua autoria eternizada na voz de Martinho da Vila. Nesta semana o processo judicial contra a estrela pop ganhou um novo episódio. O músico mineiro prestou depoimento na polícia do Rio do Janeiro, que investiga um caso de possível falsidade ideológica em um dos documentos do processo.>

A queixa-crime de falsidade ideológica foi aberta por Toninho no início de janeiro deste ano. Os advogados do músico apontam irregularidades na procuração apresentada pela defesa da Adele em uma audiência ocorrida em dezembro. Eles declaram que a assinatura no documento tem sinais de adulteração, como rabiscos, riscos e entrelinhas manuscritas.>

O documento citado teria sido emitido para uma audiência de emergência, quando a Justiça determinou a retirada de Million Years Ago, música plagiada, das plataformas digitais. Em relação as novas provas, o advogado de Geraes, Fredímio Biasotto Trotta, relata que ele passou três horas prestando depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro.>