DECISÃO

Justiça brasileira proíbe reprodução de música de Adele após acusação de plágio

Plataformas terão que retirar canção do catálogo, sob pena de multa de R$ 50 mil

O Tribunal de Justiça do Rio de de Janeiro (TJRJ) determinou que a música "Million Years Ago", da cantora britânica Adele, não pode ser usada, reproduzida, editada, distribuída ou comercializada sem autorização do cantor e compositor Toninho Geraes. A decisão foi tomada em um processo de direitos autorais que o brasileiro moveu apontando um suposto plágio da música "Mulheres", que ficou famosa na voz de Martinho da Vila.

No processo, Toninho pede indenização de R$ 1 milhão e os direitos autorais gerados pela música desde que foi lançada, com correção monetária. São alvos a cantora Adele, o produtor Greg Kurstin e as gravadoras que representam a artista, incluindo a Sony Music Brasil. A decisão de agora ainda não entra neste mérito.