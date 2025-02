‘DURVALINO, MEU REI’

Durval Lelys agita o Camarote Salvador com show inesquecível: ‘O Axé é imortal’

O cantor embalou a primeira noite da festa com hits e muita energia, emocionando o público

H Heider Sacramento

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 03:05

Durval Lelys contagia o Camarote Salvador Crédito: Thiago Duran e Caio Duran

Durval Lelys fez um show eletrizante na abertura do carnaval no Camarote Salvador, um dos maiores e mais badalados espaços da folia baiana. A primeira noite do evento, que reuniu famosos e foliões, foi marcada por muita música, dança e emoção, com o público rendido ao carisma do cantor. >

Com um repertório recheado de sucessos, Durval deu início à apresentação causando o delírio da plateia, que não parou de dançar. "O carnaval se expandiu, não é mais só carioca, baiano e pernambucano, o carnaval é brasileiro, então todos os estados descobriram que nesse feriado existe espaço em todo Brasil para fazer a festa. Já toquei em São Paulo algumas vezes e agora retorno, e pra mim é uma honra", revelou o artista em entrevista antes do show, destacando sua próxima apresentação na capital paulista.>

Durante o show, Durval também fez questão de interagir com o público, chamando foliões para dançar e fazendo menções especiais aos convidados ilustres no camarote. Sobre os 40 anos do axé, ele comentou: “O Axé é imortal, é o filho do carnaval, e o carnaval é imortal. Quanto mais carnaval tiver no Brasil, mais oportunidades todos os artistas terão”>

Entre os presentes, a atriz Fernanda Paes Leme foi uma das muitas celebridades que não resistiram e se entregaram à dança. O clima de festa contagiante no camarote mostrou que o axé continua sendo o coração do carnaval baiano, com Durval Lelys provando, mais uma vez, por que é um dos maiores ícones desse gênero musical.>