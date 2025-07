AXÉ, 40 ANOS

Senado aprova projeto que cria Dia Nacional da Axé Music; texto vai para sanção de Lula

Movimento celebra 40 anos em 2025

De autoria da deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), a proposta contou com o parecer favorável da relatora da matéria, a senadora Augusta Brito (PT-CE). Se não houver recurso para votação no Plenário do Senado, a proposta seguirá para a sanção do presidente da República. >