BELO HORIZONTE

Pai e aluna adolescente agridem estudantes dentro de escola

Jovem chamou o pai depois de se envolver em confusão com colega

Três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram agredidos dentro da Escola Estadual Ari França, localizada no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, na última segunda-feira (30), por um homem de 41 anos que entrou na unidade após ser chamado pela filha. As informações são do jornal O Tempo. >