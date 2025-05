INVESTIMENTO

Como a família Marques transformou uma Corrida de Rua em sucesso, unindo bem estar e axé music

Além da música, Bell Marques e seus filhos Rafa e Pipo investem em Corrida de Rua

Osmar Marrom Martins

Publicado em 20 de maio de 2025 às 10:53

Pipo Bell e Rafa Crédito: Fábio Cunha Divulgação

Além de seguirem na música os passos do pai famoso, os irmãos Rafa e Pipo Marques também se inspiraram em outra paixão de Bell Marques, a corrida diária que o astro do axé faz pelas ruas de Salvador para transformar num negócio bem sucedido: A Corrida 100 Por Cento Você. Tudo começou quando eles lançaram a marca de suplemento que leva justamente o nome do evento e perceberam que as tradicionais corridas tinham pouca estrutura, falhas na organização e não empolgavam os participantes. >

Eles uniram o útil ao agradável e ainda acrescentaram um after. Ou seja: um show com a participação de Bell Marques. A estreia foi em Salvador. Depois São Luís do Maranhão e a última em Brasília. E para surpresa geral o evento superou as expectativas, despertou o interesse de corredores profissionais ou não e começou a receber pedidos vindos de várias partes do pais querendo realizar a corrida. A ideia era reunir um público de 5 mil pessoas. Mas a procura é tamanha que, em Brasília, por exemplo, foram sete mil inscritos.>

Feliz com o sucesso desse empreendimento, Pipo Marques que fica à frente da execução, com o apoio do irmão Rafa e de Bell, conversou com o CORREIO e deixou transparecer a felicidade com os objetivos alcançados até aqui.>

“A Corrida 100% Você nasceu pra ser mais do que uma prova: é um movimento de quem escolhe se cuidar, uma celebração a vida!”>

CORREIO - Como surgiu a ideia de criar a Corrida 100% Você?>

PIPO MARQUES - A corrida sempre foi parte da minha rotina. Muito antes de virar moda, eu já estava lá, correndo na orla de Salvador — e isso vem muito do meu pai, que sempre foi referência pra mim. Quem é de Salvador provavelmente já cruzou com ele correndo pela cidade. Rsrs . Ano passado a gente lançou a 100% Você, nossa marca de suplementos, e desde então passei a me envolver ainda mais com o esporte. Comecei a participar de provas e percebia que muita coisa podia ser melhor: pouca estrutura, eventos meio improvisados, experiência pós-prova sem graça. Sentia falta de algo mais completo, mais inspirador.Foi aí que pensei: por que não fazer a nossa? Tínhamos tudo na mão — uma marca que respira saúde e energia, uma empresa de eventos, atrações musicais e, principalmente, uma família que se identifica com esse estilo de vida. A Corrida 100% Você nasceu pra ser mais do que uma prova: é um movimento de quem escolhe se cuidar, uma celebração a vida!>

CORREIO - Que objetivos pretendem alcançar com essa iniciativa?>

PIPO MARQUES - A ideia é que as pessoas tenham uma vida com mais disposição, mais saúde e mais alegria em se cuidar, tudo o que pregamos na 100% você. Queremos que as pessoas enxerguem o esporte não como obrigação, mas como prazer, como um momento delas com elas mesmas. Nada é mais gratificante do que ouvir relatos de quem saiu do sedentarismo depois de participar de uma das nossas corridas. Gente que se inspirou, criou uma rotina de treino, mudou a alimentação, passou a se sentir melhor com o próprio corpo e com a própria vida. No fim, nosso objetivo é esse: transformar hábitos e mostrar que todo mundo pode alcançar o seu 100%.>

CORREIO - Quantas Corridas já foram realizadas e como você analisa o resultado delas?>

PIPO MARQUES - Até agora já realizamos três edições da Corrida 100% Você — em Salvador, São Luís e Brasília — e a cada etapa temos batido novos recordes de inscritos. O mais incrível é ver como o projeto tem ganhado força e tocado as pessoas. A próxima parada é Aracaju, e pra nossa surpresa (e alegria!), as inscrições esgotaram em apenas 7 horas, faltando ainda dois meses pra prova acontecer. Foi surreal! Isso mostra que as pessoas realmente abraçaram a ideia, entenderam a proposta da corrida e se conectaram com o nosso propósito. A gente está vibrando com tudo isso e mais motivado do que nunca pra seguir levando essa energia pelo Brasil.>

Pipo Correndo Crédito: Fábio Cunha Divulgação

CORREIO - Quem se interessa mais pela corrida, o homem ou a mulher? Ou há um equilíbrio?>

PIPO MARQUES - As mulheres têm dominado as pistas e o circuito 100% Você! Analisando as quatro provas que já temos os dados, o público feminino representa cerca de 65% dos inscritos.>

CORREIO - O “casamento” entre a corrida e o show depois do evento deu certo?>

PIPO MARQUES - Deu MUITO certo! A energia que rola depois da prova é surreal — tem algo ali que a gente só consegue explicar sentindo. A galera termina a corrida com aquela descarga de endorfina, sensação de conquista, e vai direto curtir o show com tudo. É inacreditável! Na real, têm sido os shows mais animados que já vimos. As pessoas estão ali pra viver o momento, celebrar, dançar e se jogar de verdade. A combinação da corrida com o show transformou o evento numa experiência completa.>

CORREIO - Como você vê o apoio incondicional de Bell Marques, que é um dos mais dedicados corredores?>

PIPO MARQUES - Ele vibra com tudo isso! A corrida sempre fez parte da rotina dele, mesmo com toda a agenda intensa de shows. E agora, com a Corrida 100% Você, ele está ainda mais empolgado. Ver o quanto esse projeto o motivou é incrível. Ele intensificou os treinos, acompanha cada detalhe das etapas. É bonito de ver alguém que inspira tanta gente também se deixar ser inspirado.>

CORREIO- Você concorda que Axé Music e Corrida é uma combinação perfeita?>

PIPO MARQUES - Com certeza! Parece que o Axé foi feito pra correr! Hahaha. É um ritmo que tem energia, que naturalmente te empurra pra frente… até baixa o pace! Eu mesmo, antes de criar a corrida, já fazia meus treinos ouvindo Axé. Sempre me deu gás, motivação. Agora ver isso ao vivo, com a galera correndo e depois celebrando com show, é simplesmente mágico. Axé e corrida têm tudo a ver: os dois são sobre alegria, movimento e entrega!>

CORREIO – Já tem o calendário das próximas corridas e as cidades onde serão realizadas?>

PIPO MARQUES - A gente está na missão (quase uma maratona! rs) de conciliar nossas agendas com as corridas. Os pedidos chegam de todos os cantos do Brasil e até de fora! Sabemos que não vamos conseguir atender todo mundo na temporada de 2025, mas estamos nos esforçando pra levar essa energia pro maior número de cidades possível.>