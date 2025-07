COLUNA DO MARROM

Fortal 2025 volta a ter predominância de artistas da Axé music na programação

Maior Carnaval fora-de-época do Nordeste o evento continua sendo realizado na Cidade Fortal

Osmar Marrom Martins

Publicado em 3 de julho de 2025 às 05:00

A 32ª edição do Fortal acontece entre os dias 24 e 27 de julho, na Cidade Fortal. A programação no Corredor da Folia está assim: Na quinta-feira (24), desfilam os blocos Bagunça, liderado por Xanddy Harmonia, Segura o Tchan, celebrando os 30 anos do grupo É o Tchan, com participações especiais de Sheila Melo e Jacaré. Na sequencia o Vumbora com Pipo, Rafa e Bell Marques.>

Na sexta-feira (27) tem o Sirigüella com Bell Marques que sai também sábado e domingo. A sexta terá ainda Saulo com o bloco Sai do Mêi, e Alinne Rosa, à no bloco O Vale. O sábado tem Ivete Sangalo, no bloco Se Lança, e Léo Santana, o Vem Com O Gigante. No domingo, Ivete volta à avenida, encerrando a edição em grande estilo.>

No Camarote Mucuripe Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Luan Santana, Henry Freitas, Durval Lelys, Natanzinho, Belo, Dennis DJ, Matheus Fernandes, Eric Land, Rafa & Pipo Marques, Nuzio Medeiros, Banda Eva, Litto Lins e Timbalada. E no Palco Arena Cheiro de Amor, Tuca, Ricardo Chaves e Bandana. E no Sirigüela com Feijão, sábado, Durval Lelys no Iate Clube de Fortaleza. >

Os ingressos estão disponíveis no site efolia.com.br e na Central do Fortal, no Shopping RioMar Fortaleza (Piso L2).>

Foto 1 – Ivete Sangalo (Divulgação)>

Foto 2 – Bell Marques (Divulgação)>

Novos Baianos nos Estados Unidos e México>

Novos Baianos Crédito: Marcos Hermes

A partir do dia 21 de julho, pela primeira vez, o grupo Novos Baianos vai fazer oito shows em várias cidades dos Estados Unidos da América e um no México. Embalado por ter o disco Acabou Chorare entrado na lista dos melhores álbuns da história - segundo a importante revista americana Paste- a expectativa dos integrantes do grupo, Baby do Brasil, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes, é a melhor possível. Segundo informação vinda da terra do Tio Sam, desde que foi anunciada a turnê, a procura pelos ingressos tem sido grande. Finalmente “chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor”. A programação começa em Chicago (21) e segue por New York (24), Miami (26), Los Angeles (29 e 30). Em agosto a turnê prossegue, dia 1º em San Francisco, dia 3 em Seattle, dia 5 em Portland e encerra dia 7 no México na cidade do México. >

Foto: Novos Baianos (Marcos Hermes – Divulgação)>

Belo regravou antigo sucesso de Ritchie>

Uma das músicas mais tocadas no Brasil em 1987 que fazia parte da trilha sonora da novela Roda de Fogo exibida pela Rede Globo, Transa, composta por Paulinho Lima e Nico Rezende (os mesmos autores de Perigo na voz de Zizi Possi) estourou na voz de Ritchie. E não é que este ano Ritchie a regravou com uma nova versão e também o cantor Belo gravou para o Dia dos Namorados. E o sucesso foi tamanho que se tornou música de trabalho do cantor. Os compositores estão comemorando. Afinal já se passaram 38 anos desde que ela chegou às paradas de sucesso.>

Belo Crédito: Divulgação

Foto: Belo (Divulgação)>

Tum Tum Tum>

1 - O disco do baiano Lazzo Matumbi está entre os 85 discos lançados em 1985 que serão analisados no livro 1985 O ano que repaginou a música brasileira. De autoria de Célio Albuquerque, nomes como Léo Jaime, Guilherme Arantes, DJ Zé Pedro, Charles Gavin, DJ Zé Pedro entre outros, vão escrever textos sobre os lançamentos que impactaram a música popular brasileira no ano em que foi realizada a primeira edição do Rock in Rio.>

Foto: Lazzo Matumbi (Tetê Marquee - Divulgação)>

2 - Já visando o Carnaval 2026 o Sanfolia.com, central de vendas do grupo San (leia-se Magal e Zé Augusto) inicia, dia 7 de julho, as vendas dos abadás de seus blocos para a folia. A saber: Blowout com Claudia Leitte; Vale com Alinne Rosa; Chá com Babado Novo sob o comando de Mari Antunes e o Camarote Baiano no circuito Dodô (Barra- Ondina). >

Foto: Claudia Leitte (Divulgação)>

3 – A 48ª edição do Forró do Mídia, organizada pela Central de Outdoor Seccional Bahia, chega com uma proposta totalmente reformulada. O evento será realizado no dia 9 de julho (quarta-feira), no Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, reunindo profissionais da publicidade, propaganda, comunicação e mídia exterior O cantor Léo Estakazero será uma das grandes atrações musicais do evento.>