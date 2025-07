REVOLTOU

Cenas de beijo de 'Superman' são censuradas: 'Excessivamente sensuais'

Longa foi cortado na Índia por conselho que regula material que vai aos cinemas

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de julho de 2025 às 13:53

Cena de beijo de "Superman" Crédito: Divulgação

O longa "Superman" (2025) chegou aos cinemas da Índia com alguns segundos a menos. Duas cenas de beijos do herói com a jornalista Lois Lane foram censurados pelo Central Board of Film Certification (CBFC), instituição governamental responsável pela classificação etária dos filmes no país. A informação foi divulgada pelo site da revista Variety.>

As remoções das cenas de beijo entre os personagens de David Corenswet e Rachel Brosnahan foram atribuídas a um suposto "excesso de sensualidade" pelas autoridades indianas. Ao todo, foram cortados 33 segundos do longa do cineasta James Gunn. Recentemente, o filme "F1" foi lançado no país com um emoji adicionado no momento em que um dos personagens mostra o dedo médio.>

De acordo com a Variety, após os cortes, "Superman" foi lançado na Índia com classificação recomendada para maiores de 13 anos. No Brasil, a classificação indicativa é para maiores de 14 anos.>

A censura aos beijos revoltou fãs e atores indianos. Vários internautas julgaram a decisão hipócrita e retrógrada. “Isso é RIDÍCULO!!!”, exclamou a atriz indiana Shreya Dhanwanthary no X. "Essa deveria ser a última das nossas preocupações, mas ninguém tem mais nada mais importante para fazer?", completou.>

"Eles permitem cenas de violência e assédio, mas não permitem um beijo consensual em um filme inspirado em uma história em quadrinhos", escreveu outro.>