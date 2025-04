DESCOBERTA

Lembra disso? Senna 'censurou' ensaio de Adriane Galisteu na Playboy; veja foto

O ensaio foi encontrado e publicado após a morte do piloto campeão mundial de Fórmula 1

Marina Branco

Publicado em 13 de abril de 2025 às 15:30

Playboy com Adriane Galisteu Crédito: Divulgação I Playboy

No ano 1993, Adriane Galisteu apareceu em uma edição da revista Playboy. Na seção "Panteras, gatas e coelhinhas", a modelo brasileira foi apresentada ao público como "paulistana de 20 anos que se requebra com qualquer ritmo. Boa notícia: nos próximos meses, ela vai mostrar passos mais ousados".>

No entanto, a boa notícia nunca se concretizou, já que o futuro namorado muito famoso de Adriane se incomodou com a situação. Menos de um mês após o lançamento da edição, a modelo conheceu o piloto campeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna no Grande Prêmio Brasil, em São Paulo.>

A partir de então, os dois começaram a se relacionar, e Senna "censurou" o ensaio que Adriane havia feito com a produção da revista. Já pronto para publicação, ele só saiu na revista em agosto de 1995, revelando o corpo nu da modelo, depois do acidente que causou a morte de Senna.>

Playboy com Adriane Galisteu Crédito: Drausio Tuzzolo I Playboy

A publicação foi protelada porque Senna ofereceu 5 mil dólares à revista, o valor que a Playboy pagaria a Adriane, para não publicar as fotos da namorada nua. No entanto, ele era amigo do diretor de redação da empresa, Juca Kfouri, que dispensou o pagamento e simplesmente atendeu à vontade de Ayrton.>

A situação só mudou quando, anos depois, Galisteu chamou Lucas Hit, integrante do canal Central de Fãs Galisteu, para organizar todo o acervo de produções que ela já fez na vida. Na época, ele encontrou cinco fotos impressas do ensaio da Playboy, feitas pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo em um cenário de barcos quando Adriane tinha 20 anos.>

"Nesse trabalho de organizar e catalogar todo esse acervo dela, me deparei com uma pasta que, na verdade, era um book de modelo da Adriane. Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas. Quando eu olhei a primeira foto, com uma locação e cabelo que eu nunca tinha visto, já pensei: isso é o ensaio de 93, e era. Ela deve ter guardado esse material como modelo, antes mesmo de Senna pedir os negativos na 'Playboy'", contou ele.>

Depois da descoberta, o ensaio foi publicado, e hoje faz parte do acervo Playboy.>