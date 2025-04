PREMIAÇÃO

Saiba quanto dinheiro o Bahia ganhou pelo triunfo contra o Nacional-URU

Na Libertadores 2025, um time que vença todos os seus jogos na fase de grupos ganha R$ 10,2 milhões em premiação

Marina Branco

Publicado em 10 de abril de 2025 às 17:12

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

Sem sombra de dúvidas, nada é mais valioso do que entrar pra história do seu time. Foi o que o elenco do Bahia fez na última quarta-feira (9), quando venceu o Nacional do Uruguai fora de casa, no estádio Gran Parque Central e entrou para a memória do clube como o primeiro jogo de Libertadores vencido fora do Brasil pelo tricolor.>

No entanto, placar de 1 a 0 com gol de Erick Pulga rendeu ainda mais alegrias e benefícios ao Bahia. Na fase de grupos da Libertadores, cada triunfo dá uma compensação em dinheiro paga pela Conmebol desde 2023. Nomeada de "premiação por mérito esportivo", ela ajuda os clubes que vencem na competição. >

No ano passado, cada vitória rendia R$ 1,7 milhão, 10% a mais do que em 2023. Em 2025, um time que vencesse todos os seus jogos na fase de grupos poderia ganhar até R$ 10,2 milhões em premiação. Não é o caso do Bahia, que empatou com o Internacional na estreia, mas ainda assim, a regra pode render muito dinheiro ao tricolor baiano. >

Ganhar um jogo, o triunfo contra o Nacional, já rendeu R$ 1,7 milhão ao Esquadrão. Caso vença mais um, o valor sobe para R$ 3,4 milhões. Com três triunfos, são R$ 5,1 milhões, com quatro, R$ 6,8 milhões, com cinco, R$ 8,5 milhões, e com seis, o total de R$ 10,2 milhões possíveis.>

Além disso, todo time que passa da fase de grupos da Libertadores recebe R$ 15,5 milhões pela conquista. Nas oitavas, são R$ 6,4 milhões, nas quartas, R$ 8,8 milhões, e na semifinal, R$ 11,8 milhões. Aos times da final, são dados R$ 36,1 milhões para o vice, e incríveis R$ 118,5 milhões ao campeão.>