Enem 2025: como controlar a ansiedade e se concentrar na hora da prova

Maior referência em Enem do Brasil, o Bernoulli Educação compartilha estratégias simples para manter o foco, administrar o tempo e chegar tranquilo ao segundo dia do exame

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • Foto do(a) author(a) Márcia Luz

  • Estúdio Correio

  • Márcia Luz

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:10

Bernoulli Educação
Às vésperas do segundo dia de prova, a recomendação é revisar o que for possível, dormir bem e se alimentar de forma saudável Crédito: Divulgação Bernoulli Educação

Este ano, mais de 4,8 milhões de estudantes de todo o país se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este é o momento de manter o equilíbrio entre revisar os conteúdos e se preparar física e mentalmente para evitar a ansiedade e garantir segurança no segundo dia de prova.

A recomendação da orientadora educacional e psicóloga do Bernoulli Educação, em Salvador, Maria Fernanda Baqueiro, é não mudar drasticamente a rotina nesta semana, mas combinar tempo de revisão com momentos de pausa e descanso. 

Não dá tempo de revisar tudo, então o ideal é priorizar os assuntos com maior recorrência na prova do Enem ou aqueles com os quais ainda sente alguma insegurança. Nos momentos de descanso, é importante estar com pessoas e em atividades que relaxem e tragam tranquilidade. Além disso, manter uma boa rotina de sono e alimentação é o ideal

Maria Fernanda Baqueiro,

orientadora educacional e psicóloga do Bernoulli Educação, em Salvador

Alternar os blocos de estudo com momentos de pausa, além de adotar uma rotina equilibrada, faz com que o cérebro entenda que não há ameaça — apenas um desafio que a pessoa é capaz de controlar.

O famoso "branco"

Com a aproximação do segundo dia do exame, é comum o estudante sentir que deu aquele “branco”, uma sensação de ter esquecido tudo o que estudou. A situação tem explicação científica: a ideia de que será avaliado leva o corpo a ativar mecanismos de defesa, pois o cérebro entende que se trata de um perigo. Assim, as funções de sobrevivência, como o estado de alerta, entram em ação. Nessa hora, é preciso retomar a calma e reativar as funções cognitivas ligadas à memória e ao raciocínio.

Para fazer a gestão emocional, é importante que a pessoa entenda o que está sentindo e observe sinais como respiração curta, batimentos cardíacos acelerados e pensamentos pessimistas. Ao tomar consciência sobre o quadro, o estudante perceberá que pode ter controle da situação e, assim, interromper o ciclo de estresse.

Bernoulli Educação

Se, no momento da prova, der o branco, a saída é manter a calma e respirar fundo. É recomendado até mesmo fechar os olhos por um instante, alongar os ombros e o pescoço para ajudar a diminuir a tensão física e retomar o fluxo de atenção e memória. Lembre-se: o branco é temporário!

Já no dia anterior à prova, a orientação da psicóloga é dormir cedo, manter uma alimentação leve, praticar a respiração consciente e se conectar consigo mesmo, ativando os próprios pontos fortes — aqueles que trazem tranquilidade.“Esses são bons caminhos para estar bem na hora da prova”, destaca Maria Fernanda. Vale lembrar que agora o estudante já está familiarizado com o trajeto para o local do exame e o ambiente, então são preocupações a menos.

Quer tirar nota mil na redação do Enem 2025? Veja o que estudar e o que evitar

Enem 2025: veja os temas que têm mais chance de aparecer na prova

Gabarito Enem 2025: confira as respostas do 1º dia de provas

O que levar no dia do exame

O Inep não permite que o estudante acesse o local de prova portando materiais escolares (livros, cadernos, anotações etc.), bem como acessórios como bonés, relógios, óculos escuros e celulares.

A orientação é levar apenas o básico permitido e necessário: documento oficial com foto (RG, CNH ou passaporte), canetas esferográficas transparentes de tinta preta, garrafinha de água sem rótulo e um lanche leve e nutritivo, que forneça energia — frutas, oleaginosas, chocolate ou o que estiver acostumado a comer e fizer bem. Apesar de não ser obrigatório, é recomendável ter o cartão de inscrição em mãos. “Importante também lembrar de ir com roupa confortável e leve”, frisa a orientadora.

Por fim, e não menos importante, durante a prova é fundamental saber administrar bem o tempo. Uma dica essencial é evitar demorar muito em uma questão. Está difícil? Faça uma marcação para lembrar de voltar a ela depois e siga adiante. Isso garante que o estudante responda a um maior número de questões.

Dicas extras para manter a calma

Busque apoio: contar com o suporte de familiares e professores é essencial, pois o acolhimento reduz o medo de errar e reforça a segurança emocional, contribuindo para um desempenho melhor.

Lembre-se da sua trajetória: reconheça o próprio empenho e dedicação aos estudos ao longo do Ensino Médio e valorize todo o avanço na preparação até aqui.

Faça exercícios de respiração: são práticos e ajudam a manter a calma (inspire por quatro segundos, segure por quatro e expire por quatro). Meditar alguns minutos por dia, ouvir músicas preferidas, movimentar o corpo com dança ou atividade física e dormir bem também ajudam a eliminar a tensão, garantindo mais disposição e clareza mental.

Mantenha pensamentos de confiança: relembrar conquistas, habilidades e competências traz consciência sobre a própria capacidade diante do desafio.

Fale sobre seus sentimentos: reconhecer como se sente e conversar sobre isso com pessoas de confiança ou profissionais especializados é muito saudável. Essa troca possibilita compreender as emoções e aliviar medos, angústias, ansiedade e a pressão.

Maior referência em Enem do Brasil

O Bernoulli Educação é a maior referência em Enem do Brasil - a instituição foi 11 vezes primeiro lugar nacional no Enem* -, e acredita que o sucesso no exame vai além do conteúdo, nascendo da confiança, da disciplina e da paixão por aprender. Para isso, disponibiliza o Lidera Enem, um programa gratuito que reúne conteúdos exclusivos, análises de provas anteriores, eventos de revisão e suporte, entre outros recursos, adaptados para cada momento de preparação ao exame. Nos dias da prova, o programa ainda traz o gabarito extraoficial, com uma live de correção e comentários da prova feito pelos professores do Bernoulli.

*Consideradas as médias das provas objetivas de escolas com mais de 100 alunos, segundo dados do Inep 2010-2024.

O Projeto Maratona da Educação - ENEM 2025 é uma realização do jornal Correio com patrocínio do Bernoulli Educação.

