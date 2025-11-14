Enem 2025: veja 5 fórmulas essenciais de Ciências da Natureza para acertar mais na prova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12:29
Quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) hoje sabe que as questões que não exigiam o conhecimento de fórmulas para algumas áreas do conhecimento ficaram no passado. Por isso, neste domingo (16), quando mais de 428 mil inscritos são esperados somente na Bahia para o segundo dia de provas, existem equações que são consideradas essenciais para os candidatos.
Na prova de Ciências da Natureza, que tem 45 questões e engloba Biologia, Física e Química, o destaque maior é para as fórmulas de Física. De acordo com o professor Marconi Soares, que ensina a disciplina de Física no Bernoulli Educação, desde a implantação do ‘Novo Enem’, quando a prova foi reformulada para ser um exame de ingresso nas universidades do país, em 2009, as fórmulas têm aparecido com frequência.
"São as chamadas fórmulas básicas, que aparecem em quase todas as provas. O aluno que vem treinando há um tempo vai perceber que essas fórmulas vão estar presente", explica o professor.
Segundo o professor Luiz Philippe dos Santos Andrade, docente de Física do Anglo Lauro de Freitas, as fórmulas mais presentes na prova são de Eletrodinâmica, que costuma pedir que os alunos analisem a potência de um equipamento ou a energia dissipada durante o uso dele.
"Essas questões são importantes porque a prova de Ciências da Natureza busca discutir interdisciplinaridade. O Enem quer, do estudante, um conhecimento vinculado também à Biologia e à Química", pontua Andrade.
Por isso, a pedido do CORREIO, os professores listaram cinco fórmulas que consideram imprescindível que os alunos saibam, no domingo.
Equações
A primeira delas é a fórmula de potência, que considera energia sobre tempo (veja ao lado). A mesma coisa vale para o cálculo da potência nos conteúdos de eletricidade, que tem uma fórmula que multiplica a tensão pela corrente.
A potência elétrica indica a taxa de consumo ou transferência de energia em um dispositivo durante um determinado tempo, calculada em watts (W). Com o conhecimento da fórmula dessa potência, o estudante pode chegar a outras duas variações, inclusive a alternativa de calcular usando a resistência multiplicada pelo valor da corrente elétrica ao quadrado ou com a tensão ao quadrado.
Na Física térmica, por sua vez, é importante conhecer as duas fórmulas de calorimetria. A primeira, que analisa o calor sensível (a quantidade de calor para mudar a temperatura de uma substância) e o calor latente (o calor necessário para mudar o estado físico de uma substância).
"No conteúdo de calorimetria é importante definir que calor e temperatura são totalmente diferentes e que quem define o sentido de calor é a temperatura. O calor vai sempre fluir da região mais quente para a mais fria. E, dentro da calorimetria, existem alguns pontos extremamente importantes", alerta o professor Luiz Philippe dos Santos Andrade, do Anglo Lauro de Freitas, referindo-se às formas de propagação de calor, a exemplo da condução, convecção e difusão.
Outra fórmula simples que pode ser um trunfo na prova é no campo da ondulatória, em que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência.
Além disso, quem quer ir além dessas cinco variações pode incluir mais uma - aquela que talvez seja a fórmula mais conhecida dos estudantes e que é uma das primeiras a ser aprendida no Ensino Médio. Trata-se da velocidade média, que está dentro dos conteúdos de Cinemática. Para chegar à velocidade média, é preciso calcular a variação do espaço sobre a variação do tempo. Como é uma divisão e as medidas podem ser tanto proporcionais quanto inversamente proporcionais, os estudantes conseguem também chegar aos resultados de distância e tempo.
Interpretação
Para o professor Marconi Soares, do Bernoulli Educação, além de saber as equações, os estudantes também precisam dominar a interpretação de tabelas e gráficos. "Tem conteúdo de Matemática básica que está presente na prova de Física, principalmente quando se fala de grandezas, proporcionalidade. Esses sistemas estão linkados à prova de Física", reforça.
Para o professor, a parte de Física do Enem costuma ser fácil, embora seja uma das áreas que muitos alunos têm mais dificuldade. "Concordo que é mais fácil, apesar de que, com a TRI, tem questões difíceis na prova sim. Mas ondulatória, por exemplo, cai com bastante frequência e não tem grandes dificuldades", diz.
A TRI a que ele se refere é a Teoria da Resposta ao Item, o método matemático que direciona a correção do Enem. Ao invés de usar a contagem tradicional de questões, que contabiliza quem tem mais acertos, a TRI parte do pressuposto que, se o estudante atinge um certo nível de proficiência, é provável que acerte as questões de menor dificuldade e erre os itens mais difíceis.
Por outro lado, o sistema assume que quem erra todas as fáceis e acerta alguma difícil 'chutou' a resposta - ou seja, não sabia respondê-la e marcou qualquer alternativa. Por isso, a pontuação não dessa pessoa não vai ser tão alta, ainda que tenha atingido um número alto de questões. Ao mesmo tempo, quem acaba definindo o que vai ser visto como fácil ou difícil são os próprios estudantes - as estatísticas vão indicar isso a partir das questões mais ou menos acertadas, respectivamente.
Assim, pessoas que acertaram o mesmo número de questões podem ter notas com até 200 pontos de diferença, em cada uma das áreas, já que o que mais importa é o perfil da questão. Garantir as questões fáceis - que, muitas vezes, são de assuntos bem elementares e até do ensino fundamental - é a principal recomendação dos professores.
Potência
P= Energia sobre tempo
Um exemplo é P= W/Δt
W: trabalho, medido em J (joules);
Δt:intervalo de tempo, em segundos.
Potência elétrica
P = U . i ou P = R.i² ou +U²/R
Sendo:
P: potência (W)
i: corrente elétrica (A)
U: diferença de potencial - ddp (V)
R: resistência (Ω)
Calor sensível
Q = m . c . ΔT
Sendo:
Q: quantidade de calor sensível (J ou cal)
m: massa (kg ou g)
c: calor específico (J/kg.ºC ou cal/g.ºC)
ΔT: variação de temperatura (ºC)
Calor latente
Q = m.L
Sendo:
Q: quantidade de calor (J ou cal)
m: massa (kg ou g)
L: calor latente (J/kg ou cal/g)
Velocidade de propagação da onda:
v=λf
Sendo:
v: velocidade de propagação da onda
λ: comprimento de onda
f: frequência