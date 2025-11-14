EDUCAÇÃO

Enem 2025: veja 5 fórmulas essenciais de Ciências da Natureza para acertar mais na prova

Segundo dia do exame será neste domingo (16); haverá também prova de Matemática

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 12:29

Estudantes farão Enem neste domingo Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) hoje sabe que as questões que não exigiam o conhecimento de fórmulas para algumas áreas do conhecimento ficaram no passado. Por isso, neste domingo (16), quando mais de 428 mil inscritos são esperados somente na Bahia para o segundo dia de provas, existem equações que são consideradas essenciais para os candidatos.

Na prova de Ciências da Natureza, que tem 45 questões e engloba Biologia, Física e Química, o destaque maior é para as fórmulas de Física. De acordo com o professor Marconi Soares, que ensina a disciplina de Física no Bernoulli Educação, desde a implantação do ‘Novo Enem’, quando a prova foi reformulada para ser um exame de ingresso nas universidades do país, em 2009, as fórmulas têm aparecido com frequência.

Provas do Enem são nos dias 9 e 16 de novembro 1 de 14

"São as chamadas fórmulas básicas, que aparecem em quase todas as provas. O aluno que vem treinando há um tempo vai perceber que essas fórmulas vão estar presente", explica o professor.

Segundo o professor Luiz Philippe dos Santos Andrade, docente de Física do Anglo Lauro de Freitas, as fórmulas mais presentes na prova são de Eletrodinâmica, que costuma pedir que os alunos analisem a potência de um equipamento ou a energia dissipada durante o uso dele.

"Essas questões são importantes porque a prova de Ciências da Natureza busca discutir interdisciplinaridade. O Enem quer, do estudante, um conhecimento vinculado também à Biologia e à Química", pontua Andrade.

Por isso, a pedido do CORREIO, os professores listaram cinco fórmulas que consideram imprescindível que os alunos saibam, no domingo.

Escolas baianas com melhores desempenhos no Enem 2024 1 de 10

Equações

A primeira delas é a fórmula de potência, que considera energia sobre tempo (veja ao lado). A mesma coisa vale para o cálculo da potência nos conteúdos de eletricidade, que tem uma fórmula que multiplica a tensão pela corrente.

A potência elétrica indica a taxa de consumo ou transferência de energia em um dispositivo durante um determinado tempo, calculada em watts (W). Com o conhecimento da fórmula dessa potência, o estudante pode chegar a outras duas variações, inclusive a alternativa de calcular usando a resistência multiplicada pelo valor da corrente elétrica ao quadrado ou com a tensão ao quadrado.

Na Física térmica, por sua vez, é importante conhecer as duas fórmulas de calorimetria. A primeira, que analisa o calor sensível (a quantidade de calor para mudar a temperatura de uma substância) e o calor latente (o calor necessário para mudar o estado físico de uma substância).

"No conteúdo de calorimetria é importante definir que calor e temperatura são totalmente diferentes e que quem define o sentido de calor é a temperatura. O calor vai sempre fluir da região mais quente para a mais fria. E, dentro da calorimetria, existem alguns pontos extremamente importantes", alerta o professor Luiz Philippe dos Santos Andrade, do Anglo Lauro de Freitas, referindo-se às formas de propagação de calor, a exemplo da condução, convecção e difusão.

Outra fórmula simples que pode ser um trunfo na prova é no campo da ondulatória, em que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência.

Além disso, quem quer ir além dessas cinco variações pode incluir mais uma - aquela que talvez seja a fórmula mais conhecida dos estudantes e que é uma das primeiras a ser aprendida no Ensino Médio. Trata-se da velocidade média, que está dentro dos conteúdos de Cinemática. Para chegar à velocidade média, é preciso calcular a variação do espaço sobre a variação do tempo. Como é uma divisão e as medidas podem ser tanto proporcionais quanto inversamente proporcionais, os estudantes conseguem também chegar aos resultados de distância e tempo.

Interpretação

Para o professor Marconi Soares, do Bernoulli Educação, além de saber as equações, os estudantes também precisam dominar a interpretação de tabelas e gráficos. "Tem conteúdo de Matemática básica que está presente na prova de Física, principalmente quando se fala de grandezas, proporcionalidade. Esses sistemas estão linkados à prova de Física", reforça.

Para o professor, a parte de Física do Enem costuma ser fácil, embora seja uma das áreas que muitos alunos têm mais dificuldade. "Concordo que é mais fácil, apesar de que, com a TRI, tem questões difíceis na prova sim. Mas ondulatória, por exemplo, cai com bastante frequência e não tem grandes dificuldades", diz.

A TRI a que ele se refere é a Teoria da Resposta ao Item, o método matemático que direciona a correção do Enem. Ao invés de usar a contagem tradicional de questões, que contabiliza quem tem mais acertos, a TRI parte do pressuposto que, se o estudante atinge um certo nível de proficiência, é provável que acerte as questões de menor dificuldade e erre os itens mais difíceis.

Por outro lado, o sistema assume que quem erra todas as fáceis e acerta alguma difícil 'chutou' a resposta - ou seja, não sabia respondê-la e marcou qualquer alternativa. Por isso, a pontuação não dessa pessoa não vai ser tão alta, ainda que tenha atingido um número alto de questões. Ao mesmo tempo, quem acaba definindo o que vai ser visto como fácil ou difícil são os próprios estudantes - as estatísticas vão indicar isso a partir das questões mais ou menos acertadas, respectivamente.

Assim, pessoas que acertaram o mesmo número de questões podem ter notas com até 200 pontos de diferença, em cada uma das áreas, já que o que mais importa é o perfil da questão. Garantir as questões fáceis - que, muitas vezes, são de assuntos bem elementares e até do ensino fundamental - é a principal recomendação dos professores.

Conheça as fórmulas essenciais para domingo

Potência

P= Energia sobre tempo

Um exemplo é P= W/Δt

W: trabalho, medido em J (joules);

Δt:intervalo de tempo, em segundos.

Potência elétrica

P = U . i ou P = R.i² ou +U²/R

Sendo:

P: potência (W)

i: corrente elétrica (A)

U: diferença de potencial - ddp (V)

R: resistência (Ω)

Calor sensível

Q = m . c . ΔT

Sendo:

Q: quantidade de calor sensível (J ou cal)

m: massa (kg ou g)

c: calor específico (J/kg.ºC ou cal/g.ºC)

ΔT: variação de temperatura (ºC)

Calor latente

Q = m.L

Sendo:

Q: quantidade de calor (J ou cal)

m: massa (kg ou g)

L: calor latente (J/kg ou cal/g)

Velocidade de propagação da onda:

v=λf

Sendo:

v: velocidade de propagação da onda

λ: comprimento de onda