Namorada de homem morto em academia nega envolvimento dele com mulher do agressor

Jheniffer Balardin afirmou que crime foi cometido por "insegurança e inveja"

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:45

Jheniffer Balardin, namorada de rapaz morto em academia Crédito: Redes Sociais

A namorada de David Schmidt Prado, de 37 anos, morto a facadas dentro de uma academia em Londrina, no Paraná, na última segunda-feira (5), utilizou as redes sociais para negar qualquer vínculo entre a vítima e o autor do ataque. A advogada Jheniffer Balardin classificou o crime como uma "atrocidade indescritível" e refutou boatos de que o assassinato teria sido motivado por um envolvimento de David com a mulher do agressor.

"É preciso deixar claro: Davi não tinha qualquer relacionamento com a mulher desse agressor", escreveu ela, pontuando que a violência cometida é injustificável sob qualquer pretexto.

O assassinato ocorreu dentro de uma unidade de ginástica no bairro Gleba Palhano. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que David foi surpreendido por Lucas Wancler Ferreira dos Santos, apontado pela Polícia Civil como o autor das facadas. A investigação trata o episódio como uma emboscada motivada por sentimentos de ciúmes e insegurança por parte do suspeito.

David Schmidt Prado era pai de um menino de seis anos e planejava oficializar a união com Jheniffer. O corpo da vítima foi sepultado sob forte comoção de familiares e amigos no Paraná.

No texto mais recente em suas redes sociais, Jheniffer contou sua visão sobre a motivação do assasino: “Tudo isso foi arrancado de forma covarde por sentimentos pequenos e doentios: ciúmes, insegurança e, acima de tudo, inveja”, escreveu.

Ela também detalhou os projetos que compartilhava com David, revelando que o casal já havia até escolhido uma casa para morar. No desabafo, a advogada lamentou a interrupção abrupta de seus sonhos: “Tínhamos feito tantos planos na viagem, até nossa casinha já tínhamos escolhido e todos esses planos foram interrompidos”.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios de Londrina. A polícia analisa as imagens do circuito interno e colhe depoimentos de testemunhas para fechar o inquérito. Lucas Wancler permanece à disposição da Justiça, e a defesa da família da vítima declarou confiar que a "justiça de Deus e dos homens" será aplicada.

